Roberta Capua non si nasconde più: rifiutata una proposta indecente | Dopo anni ha raccontato tutta la verità

Per oltre dieci anni il mondo dello spettacolo si è dimenticato di lei, ma Roberta Capua non ha mollato e ora spera di tornare protagonista

Sono trascorsi quasi quarant’anni da quando una diciottenne bellezza mediterranea come Roberta Capua si aggiudicò il concorso di bellezza più ambito del nostro Paese, quello di Miss Italia. Proprio come la madre, l’ex modella Marisa Jossa che se lo aggiudicò nel 1959.

Diversamente dalla mamma però Roberta Capua ha intrapreso una brillante carriera televisiva che l’ha vista nel corso degli anni condurre e presentare programmi di grande successo come “Unomattina”, “I fatti vostri” e “Buona Domenica”.

Un successo dopo l’altro per l’ex Miss Italia e soprattutto una grande considerazione nei suoi confronti da parte dei vertici aziendali di RAI e Mediaset. Poi, all’inizio del 2008, complice la nascita del suo primo e unico figlio, la Capua decise di ritirarsi a vita privata.

Una scelta convinta ma sofferta allo stesso tempo per la conduttrice napoletana che nel 2017 ha scelto di tornare davanti alle telecamere. Questa volta però con risultati molto diversi rispetto alla precedente esperienza. Lo spazio per lei si è all’improvviso ristretto.

Roberta Capua, la confessione a distanza di anni: il suo ‘no’ fu clamoroso

In questo momento Roberta Capua partecipa al programma BellaMà, in onda su Rai Due e condotto dal giornalista Pierluigi Diaco. In questo momento l’ex Miss Italia non ha il ruolo che vorrebbe avere, ma preferisce accontentarsi in attesa di tempi migliori.

“Sono sempre molto grata quando lavoro – ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog -, non mi tiro mai indietro. Posso dire che per ora va bene così. Non mi piace fare polemica: diciamo che questo non è il mio momento, mi auguro arriverà”.

Roberta Capua, perché disse ‘no all’Isola dei Famosi: il motivo spiazza

Il suo stile di conduzione, asciutto e molto garbato, evidentemente non va più di moda come lei stessa sottolinea nel corso dell’intervista. L’ex Miss Italia ha poi rivelato un retroscena rimasto finora inedito e che solo adesso ha deciso di rivelare.

“Non sono il tipo di personaggio che può avere successo in un reality show. Non per snobismo, ma ci vuole proprio un’attitudine particolare per quel genere di tv che io non ho. E chi fa i casting lo sa bene, perché faccio televisione da 30 anni. È accaduto però che circa 15 anni fa – rivela – L’Isola dei Famosi mi cercò. Mi fu fatta una proposta, ma io risposi subito ‘no, grazie, arrivederci’“.