Gemma Galgani, quanto ha guadagnato la dama in tutti questi anni? Svelato il cachet dei protagonisti di UeD

Sono tante le curiosità che gli spettatori del dating show più seguito della tv italiana, Uomini e Donne, vorrebbero soddisfare

Un altro grande successo che Maria De Filippi ha ottenuto in questa stagione per lei a dir poco trionfale è la crescita dei dati di ascolto di “Uomini e Donne”, il dating show che da anni va in onda regolarmente sulle reti Mediaset.

I tanti intrecci amorosi, gli incroci sentimentali fra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri piace sempre di più al pubblico che invece di diminuire di numero è cresciuto in quest’ultima annata. Gran parte del merito va attribuito con ogni probabilità alla conduttrice che riesce a tenere vivo l’interesse del programma.

Non solo Maria De Filippi però: figure diventate ormai ultra popolari come l’opinionista Tina Cipollari e la storica dama Gemma Galgani contribuiscono ed hanno contribuito nel corso degli anni ad animare i pomeriggi di Uomini e Donne scatenando polemiche e accesi dibattiti in studio e sui social.

Molti si domandano a tal proposito se e quanto percepiscono persone come le due succitate ospiti fisse. Ci si chiede in sostanza se la Cipollari e la Galgani usufruiscano di un ingaggio, uno stipendio vero e proprio per la loro costante presenza nel dating show.

Gemma Galgani, la curiosità è legittima: la risposta chiarisce tutto

Suscita da sempre particolare interesse la figura di Gemma, la dama più longeva di Uomini e Donne, da sempre in cerca del grande amore che ancora non riesce a trovare. Ormai la Galgani è una sorta di spalla della stessa Maria De Filippi, una co-conduttrice occulta.

Nonostante la sua presenza costante negli studi di Canale 5 la simpatica Gemma non guadagna praticamente nulla. Lei come del resto anche l’altra grande amica della De Filippi, Tina Cipollari, non percepisce alcun ingaggio né tanto meno uno stipendio fisso.

Gemma Galgani, nessun guadagno come dama di Uomini e Donne: ecco perché

La partecipazione a Uomini e Donne di per sé non prevede alcun compenso, quanto piuttosto una sorta di rimborso spese per i mezzi di trasporto e l’alloggio. Ciononostante c’è la fila dietro la porta della produzione per entrare a far parte del programma.

Tutta questione di visibilità e appeal mediatico: per qualcuno la presenza a UeD può rappresentare un vero e proprio trampolino di lancio verso luna carriera nel variegato mondo dello spettacolo e dello showbiz in generale. Per non parlare dell’enorme cassa di risonanza dei social media. A Gemma dunque, va benissimo così.