Diletta Leotta, svelato l’accordo con il fidanzato I “Entro due anni tutti sapranno la verità”

Diletta Leotta sta attraversando u periodo quasi magico della sua vita. La giornalista di DAZN è a un passo dalle nozze, ma c’è un retroscena

Il grande giorno è sempre più vicino. Ormai solo una manciata di ore separa Diletta Leotta e Loris Karius dal momento in cui pronunceranno il fatidico ‘sì’. Sabato 22 giugno in una location sensazionale come Vulcano, la giornalista e inviata di DAZN e il portiere tedesco del Newcastle convoleranno a nozze.

A meno di due anni dal loro primo incontro e dopo aver messo al mondo la piccola Aria, la bella cronista siciliana e l’ex numero uno del Liverpool si uniranno in matrimonio per quello che esperti di gossip e direttori di rotocalchi rosa considerano l’evento mondano più interessante di questo primo segmento di 2024.

Alla festosa e fastosa cerimonia prenderanno parte 160 invitati, tra i quali personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. La testimone di nozze della sposa dovrebbe essere l’amica del cuore Elodie ma sono attesi tanti altri protagonisti dello showbiz.

A guastare quella che si preannuncia come una festa da favola ha pensato l’ex re dei paparazzi, il fotografo di moda Fabrizio Corona che a proposito del matrimonio tra la Leotta e Loris Karius ha azzardato una previsione non proprio lusinghiera per i futuri sposi.

Diletta Leotta, un matrimonio di breve durata con Karius: l’annuncio gela tutti

Questo il pronostico di Corona che ha scatenato una valanga di commenti e polemiche sui social: “La Leotta che a breve si sposa si lascerà prima del 2027, entro dicembre 2026. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra. Motivo? Lui è un pennellone, lei si stuferà presto. Intuizione? No, io ho un dono, so leggere il futuro“.

Immediata la reazione di followers e haters divisi in egual misura con i secondi decisi nel considerare credibili le previsioni dell’ex fotografo. “Hai sentito la profezia del dott. Corona? Ha detto che entro il 2026 divorzierai….“. Oppure, “È ovvio chi si molleranno sono tutti accordi che fanno, tutto per soldi“.

Diletta Leotta, nel frattempo fervono i preparativi: cosa succederà sabato

I diretti interessati sembrano impermeabili alla valanga di malevoli insinuazioni che fanno da corollario al giorno più importante della propria vita. Diletta Leotta è impegnatissima in questi giorni a definire i dettagli della cerimonia che si svolgerà sabato.

Gli sposi accoglieranno i 160 invitati in un magnifico resort a cinque stelle dove si terrà il ricevimento. Abbondanti libagioni attendono amici e parenti della coppia in quella che si preannuncia come una serata memorabile.