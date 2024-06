“È irriconoscibile”: Elisabetta Gregoraci, altro che uomo misterioso | Ecco con chi hanno beccato la showgirl

Elisabetta Gregoraci vive a Montecarlo da qualche anno e della sua vita privata ormai non si sa molto. Forse però c’è una novità

È diventata popolare nel 2006 grazie alla discussa relazione con Flavio Briatore, che all’epoca era il direttore generale della Renault in Formula Uno. Da quel momento la carriera di Elisabetta Gregoraci come modella e showgirl è letteralmente decollata.

La storia avuta con il celebre imprenditore piemontese è stata senza alcun dubbio la più importante e significativa per la bellissima modella di Soverato. Il motivo è facilmente spiegabile: Flavio Briatore è il padre del primo e finora unico figlio avuto dalla Gregoraci.

Dal loro matrimonio, poi concluso sette anni fa, nel 2010 è nato Nathan Falco che oggi ha quattordici anni e vive con la madre in quel di Montecarlo. Ed è proprio per amore del ragazzo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto un rapporto corretto e civile.

La modella calabrese nel frattempo continua ad essere protagonista di campagne pubblicitarie molto seguite soprattutto sui social. Il profilo Instagram della Gregoraci può contare infatti su oltre due milioni di followers, tutti conquistati dalla sua indiscutibile avvenenza.

Elisabetta Gregoraci, lo scatto ha ingannato tutti: di chi si tratta

Negli ultimi giorni, con l’arrivo del grande caldo, vip e personaggi del mondo dello spettacolo ne hanno approfittato per godersi i primi giorni di relax. Tra questi anche l’ex Lady Briatore che ha raggiunto l’isola di Lampedusa in compagnia di un uomo misterioso che non tutti hanno subito riconosciuto.

A rispondere a qualche follower evidentemente non molto attento è stata proprio Elisabetta Gregoraci che su Instagram ha pubblicato uno scatto con una didascalia inequivocabile: “Una giornata insieme a mio figlio a Lampedusa“.

Elisabetta Gregoraci, com’è cambiato Nathan Falco: la somiglianza è incredibile

In effetti poteva non essere così semplice riconoscere subito Nathan Falco. Il ragazzo crescendo somiglia sempre di più al papà, Flavio Briatore, che per lui già immagina un futuro professionale nelle aziende di famiglia. Di parere diverso però è mamma Elisabetta.

“A Nathan piace studiare e dev’essere lui a decidere cosa fare della sua vita“, la risposta velatamente polemica che la Gregoraci ha inviato a Briatore. La showgirl calabrese ha dichiarato di essere orgogliosa di come suo figlio sta crescendo. E a vederlo in foto accanto alla madre somiglia sempre di più a un uomo e sempre meno a un adolescente. Vedremo alla fine chi la spunterà tra mamma Elisabetta e papà Flavio.