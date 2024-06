T-shirt, le hai sempre lavate in modo sbagliato I Se non segui questa dritta le rovinerai tutte

Lavare il bucato è una delle attività più frequenti da svolgere nella nostra casa. Per farlo al meglio dobbiamo seguire determinate regole

Il bucato da fare durante l’estate cresce in misura esponenziale. Del resto con l’aumento delle temperature si tende a sudare molto di più e di conseguenza vestiti e capi di abbigliamento hanno bisogno di lavaggi più frequenti rispetto al periodo invernale.

Per questo motivo nei mesi più caldi l’utilizzo della lavatrice diventa quasi quotidiano. Bisogna però fare molta attenzione, soprattutto perché ci sono dei capi che non vanno lavati con eccessiva frequenza, pena il rischio di rovinarli rendendoli inutilizzabili una volta per tutte.

Per orientarsi al meglio e comprendere quale tipo di vestiario abbia bisogno di lavaggi frequenti e quale invece no è opportuno partire da una considerazione essenziale, un aspetto decisivo che ci indicherà in che modo dovremo comportarci. I fattori da esaminare sono sostanzialmente due.

Il primo è l’effettiva quantità di sudore con cui si impregnano i vestiti mentre il secondo è se l’abbigliamento è a contatto diretto con la pelle o meno. La differenza tra le due categorie è evidente: tutti i capi a diretto contatto con la nostra pelle (biancheria intima, pigiami, calze) o con il sudore (abbigliamento sportivo) dovrebbero essere lavati tutti i giorni o comunque dopo ogni loro utilizzo.

T-shirt, guai a lavarle nel modo sbagliato: le regole da seguire

Per quanto riguarda il vestiario a contatto con l’ambiente esterno il relativo lavaggio deve essere più o meno frequente in base ai casi specifici. Per quanto riguarda le T-shirt o i maglioni non a contatto diretto con la pelle non devono essere lavati spesso a meno che non siano particolarmente sporchi.

Discorso analogo si può fare per pantaloni o jeans (si possono lavare ogni settimana o addirittura ogni dieci giorni). La situazione cambia, ovviamente, in caso di eccessiva sudorazione. In questo caso è opportuno che le magliette particolarmente sudate vengano lavate più spesso.

T-shirt, il lavaggio dev’essere attento ed equilibrato: non bisogna esagerare

Per ciò che concerne il lavaggio è opportuno fissare la temperatura a 30 gradi in lavatrice per quelli normali, 60 gradi per asciugamani e lenzuola aggiungendo anche un pò di detergente a base di candeggina.

Insomma, si tratta di regole semplici da seguire che basta applicare con puntiglio e un minimo di attenzione. D’estate bisogna in fondo resistere alla tentazione di aumentare la frequenza dei lavaggi evitando di rovinare il nostro vestiario.