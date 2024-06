Gli esperti non hanno dubbi: essere mattinieri può salvarvi la vita | Se ti svegli prima puoi combattere questa malattia

Uno dei momenti più difficili della giornata è quello in cui ci dobbiamo alzare dal letto per iniziare a svolgere le nostre attività

Dormire, il verbo più gradito alla stragrande maggioranza di noi. Chi è del resto che non vorrebbe prolungare le ore di sonno, magari con la voglia di alzarsi dal letto il più tardi possibile? Spesso però siamo obbligati ad interrompere il riposo notturno molto prima di quanto vorremmo.

Il lavoro ci impone di svegliarci alle primissime luci dell’alba o magari anche prima. In realtà non tutti sanno che alzarsi dal letto prima di quanto vorremmo può portare enormi vantaggi sotto tutti i punti di vista, soprattutto in termini di salute psicofisica.

Ad esempio secondo alcuni studi condotti e pubblicati una decina d’anni fa alzarsi presto al mattino influisce sull’umore della giornata: chi si alza di buon’ora ha più possibilità di affrontare la vita con il sorriso rispetto a chi rimane a letto per molte ore in più.

Alzarsi presto al mattino secondo alcuni recenti studi favorisce un miglioramento della qualità del sonno. Infatti soltanto il 20% di chi si è definito mattiniero soffre di insonnia, mentre chi rimane a letto fino a tardi può soffrire dio questo tipo di disturbo nel 40% dei casi.

Gli esperti sono sicuri, alzarsi presto la mattina fa bene: non ci sono dubbi

Un altro aspetto essenziale che sta a cuore a molti di noi è legato al peso. In base ad alcune ricerche condotte qualche anni fa i mattinieri possiedono un indice di massa corporea più basso. Questo fattore sembra connesso direttamente all’esposizione alla luce del sole fin dalle prime ore del giorno.

C’è un altro aspetto di vitale importanza legato all’essere mattinieri: la riduzione del rischio di ammalarsi di diabete. Una ricerca condotta su alcune persone di mezz’età ha evidenziato che rispetto a chi si sveglia presto, chi dorme di più ha più probabilità di ammalarsi di sindrome metabolica.

Alzarsi presto curando la qualità del sonno: ecco come si fa

Per riuscire nell’intento di alzarsi presto è necessario curare al meglio la qualità del sonno. Esistono degli accorgimenti in tal senso che ci consentono di affrontare con più entusiasmo la giornata. Tra questi, fare una doccia appena alzati, bere molta acqua ed esporci subito alla luce del giorno.

Mantenersi in salute è dunque l’obiettivo ultimo e più importante: da questo punto di vista anche svegliarci presto al mattino può darci una spinta decisiva. Affrontare la giornata al massimo delle nostre possibilità è la premessa di una vita migliore.