Scottature, rimuovile con questo ortaggio I Grazie alle sue proprietà potrai risparmiare sui classici doposole

Le vacanze si avvicinano e in particolare la voglia di sole e di mare. Bisogna fare molta attenzione a non esagerare con il sole

Tra qualche settimana le spiagge di tutta Italia e non solo saranno affollate di milioni di turisti, desiderosi di prendersi un po’ di riposo dopo un anno intero di lavoro. E nel desiderio di relax e divertimento è compreso anche il piacere di assumere una bella abbronzatura.

Per ‘colorare’ la nostra pelle è indispensabile esporla ai raggi del sole che nel periodo di vacanza diventa il nostro principale alleato. Bisogna però agire con molta prudenza ed equilibrio: rimanere per ore sotto il sole, come se non ci fosse un domani, può diventare molto pericoloso.

Un conto è l’abbronzatura un altro sono le bruciature. Per ottenere la prima vanno evitate a tutti i costi le seconde. Una pelle aggredita costantemente dai raggi ultravioletti, senza alcuna protezione, corre il serio e concreto rischio di ammalarsi.

Proprio per questo motivo è necessario fare prevenzione per evitare sgradite sorprese. Mantenere costante l’idratazione della pelle, evitando di esporsi ai raggi solari nelle ore più calde e proteggendo la pelle con olii o creme di grande qualità. Questo è il presupposto per acquisire una buona abbronzatura.

Scottature, il doposole può non servire a niente: è meglio usare questo ortaggio

Un altro momento importante è il cosiddetto doposole. Anzi, è proprio quello l’istante decisivo per evitare l’insorgere di bruciature o scottature e per farlo in genere si utilizzano classiche creme o prodotti spray per idratare e rinfrescare a dovere la nostra pelle.

Esiste altresì un rimedio naturale vero e proprio, un ortaggio che contiene proprietà utilissime all’idratazione della pelle, sempre se utilizzato nel modo giusto. Si tratta del classico cetriolo che oltre ad essere prezioso nella nostra alimentazione possiede le sostanze necessarie a proteggerci dalle scottature.

Scottature, quanto è utile il cetriolo: ecco come usarlo

Il cetriolo è un formidabile antiossidante naturale e al tempo stesso uno eccellente analgesico. Può infatti alleviare il dolore che la pelle scottata può causare, proteggendola allo stesso tempo dall’invecchiamento cutaneo, idratandola e rendendola morbida e luminosa.

Per utilizzare i cetrioli come ottimo doposole basta frullarne un pò per poi applicarli direttamente sulle zone della pelle più arrossate e lasciandoli agire per qualche minuto. Insieme ai cetrioli si può utilizzare dello yogurt bianco fresco per ottenere un composto cremoso e idratante molto simile in tutto e per tutto a una crema per il corpo.