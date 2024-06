Lavatrice: è ora di dire basta a quelle bollette salatissime | Con un solo gesto puoi risparmiare un sacco di euro

Il costo della luce e dell’energia elettrica è aumentato in misura esponenziale: ci sono dei piccoli trucchi con i quali poter risparmiare

Utilizzare gli elettrodomestici da almeno un paio d’anni è molto più costoso del normale. A causa dell’inflazione, sempre più difficile da controllare, e della guerra in Ucraina, il costo dell’energia elettrica è diventato quasi insostenibile. Esiste però qualche trucco per spendere il meno possibile.

Uno degli elettrodomestici più usati in casa è senza dubbio la lavatrice che siamo soliti azionare spesso per lavare panni, vestiti e biancheria in genere. E qui il primo passo per risparmiare è legato al suo acquisto: la lavatrice da comprare deve appartenere alle classi energetiche più elevate.

Un altro rimedio per spendere meno in bolletta è legato alla frequenza del bucato: si consiglia di azionare il lavaggio solo a carico pieno, altrimenti si corre il rischio decisamente concreto di sprecare energia per lavare al massimo una manciata di magliette.

Un altro accorgimento consiste nel selezionare lavaggi eco a basse temperature che ci permettono di di ridurre del 30-40% il costo dell’energia. Inoltre è opportuno scegliere sempre temperature basse, non oltre i 30 gradi, che ci consentono di preservare al meglio i nostri capi.

Lavatrice, diciamo basta alle bollette salate: c’è un rimedio infallibile

Anche la manutenzione è di vitale importanza: pulire la lavatrice con scadenze regolari favorisce infatti il suo più corretto utilizzo. Il rischio è che senza una cura costante di questo elettrodomestico si possano formare delle muffe e un accumulo incontrollato di calcare.

Il rimedio però più sicuro ed efficace consiste nell’impostazione del timer: anche quando non si è in casa si può attivare la lavatrice nelle fasce orarie in cui le tariffe sono più basse e con i programmi a consumo ridotto.

Lavatrice, ecco le fasce orarie preferite: come usarla al meglio

Proprio a tal proposito è opportuno essere a conoscenza del costo della lavatrice, come di tutti gli altri elettrodomestici che in genere abbiamo in casa, nelle diverse fasce orarie della giornata. In questo momento in Italia sono sostanzialmente tre.

La prima fascia è quella che va da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18: questa è la fascia temporale più cara con i prezzi più alti per il consumo dell’energia. C’è poi la cosiddetta seconda fascia che va dalle 19 alle 8 del mattino successivo, sempre dal lunedì al venerdì. Questa è molto più conveniente. La terza fascia però è quella in cui si risparmia di più e comprende il weekend e i giorni festivi.