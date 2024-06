Macchie sul divano e cucina incrostata: butta tutti i detersivi che hai in casa | Basta un singolo prodotto

La pulizia della nostra casa è al centro delle nostre attività. Mobili, superfici, poltrone e i nostri divani. E c’è un rimedio infallibile

Sia che ci troviamo in bagno oppure in cucina o ancora nel salotto di casa, ci sono tanti dettagli a cui fare attenzione. Questo riguarda in particolare la pulizia di tutti i mobili e dell’arredo presente.

Per far sì che poltrone e sofà risplendano e siano sempre pulite è necessario ricorrere spesso alla loro pulizia. Le macchie che si formano sul nostro divano o le incrostazioni che vediamo a volte in cucina e in bagno vanno rimosse prima possibile.

Quasi agendo d’istinto ci ritroviamo a fare incetta delle marche più disparate di detersivi e detergenti vari. In realtà come spesso capita il classico rimedio della nonna risulterà il più facile da usare, il più economico e soprattutto il più efficace.

Non tutti sanno che uno dei prodotti classici della cosmesi maschile può trasformarsi nel nostro più prezioso alleato nella pulizia della casa. In particolare per gli ambienti e le superfici della cucina e per il famigerato divano.

Divano e cucina risplendono grazie a questo prodotto. Non potrai più farne a meno: ecco di che si tratta

Stiamo parlando della semplice schiuma da barba, quella che gli uomini si spalmano sul viso ogni qualvolta devono farsi la barba. Diffusasi all’inizio del 900, a metà degli anni cinquanta del secolo scorso fu perfezionata grazie a due ingredienti particolari: la lanolina e la trietanolammina.

Proprio grazie a questi due elementi è possibile oggi utilizzare la schiuma da barba anche al posto dei classici detersivi per pulire gli ambienti della nostra casa. Economica e facile da usare, la schiuma da barba rappresenta realmente una svolta da tutti i punti di vista.

La schiuma da barba è un vero toccasana per gli ambienti della tua casa

Un altro utilizzo a sorpresa di questo straordinario prodotto riguarda tutti gli infissi più importanti presenti nel nostro appartamento. Dunque parliamo di porte e finestre e poi anche di un eventuale cancello del garage o della nostra casa al mare.

Se avvertite qualche cigolio di troppo è sufficiente spruzzare, al posto del classico prodotto oleoso, un po’ di schiuma da barba sulle cerniere. A quel punto dopo qualche minuto di attesa il rumore insopportabile sparirà in un batter d’occhio. Che si tratti della cucina, dei mobili o degli infissi, il consiglio è comunque applicare il prodotto prima in una zona più piccola per evitare di rovinare tutto.