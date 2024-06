Pensioni: chi rientra in questa categoria riceverà un aumento | Controlla il conto: te li caricano in automatico

L’estate in arrivo può regalare piacevoli sorprese ai pensionati italiani. Almeno a molti di loro che godranno di alcuni aumenti e benefit

Si avvicina l’estate, per molti cittadini un periodo di riposo dopo un anno di lavoro. A molti altri ancora, soprattutto ai più anziani che godono di trattamento pensionistico, i mesi estivi possono invece riservare alcune piacevoli sorprese.

Sono luglio e agosto i mesi in cui i pensionati possono trarre motivi di soddisfazione grazie alla ricezione di un’ulteriore mensilità e di un rimborso di cui parleremo più avanti. La novità di maggior rilievo è proprio il mese in più di pensione che verrà corrisposto alla fine del mese prossimo.

Si tratta in realtà non di una mensilità piena in più, ma di una cifra aggiuntiva a cui ha diritto chi ha più di 64 anni ed il cui requisito principale consiste nell’avere un reddito che superi di due volte l’importo del trattamento minimo percepito. In sintesi solo ed esclusivamente gli over 64 con redditi fino a 15.563,86 euro potranno beneficiare della quattordicesima.

Ricordiamo, proprio in tale contesto, le tante riforme del sistema pensionistico elaborate e in molti casi poi approvate dalle più disparate maggioranze politiche. Riforme che hanno inciso in profondità sul tenore di vita di milioni di cittadini nel momento in cui hanno smesso di lavorare.

Pensioni, come funzionano i benefit estivi: il valore della quattordicesima

Tornando alla questione della quattordicesima, è importante sottolineare quanto il valore della stessa non sia lo stesso per tutti, ma cambia in base agli anni di contributi versati e al reddito percepito. Per chi ha accumulato fino a 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi fino a 18 anni, l’importo sarà pari a 437 euro.

Importo destinato ad aumentare fino a 546 euro per contributi compresi tra i 15 e i 25 anni. Infine, l’importo della quattordicesima sarà di 655 euro per tutti coloro che avranno superato i 25 anni di contributi stessi.

Pensioni, non solo la quattordicesima: per molti scatta il rimborso

I benefit per i pensionati italiani non si limitano alla quattordicesima nel mese di luglio. Ad agosto infatti è previsto un ulteriore aumento legato al cosiddetto rimborso Irpef successivo alla compilazione del modello 730/2024.

I pensionati che ne avessero diritto riceveranno direttamente sulla propria pensione i relativi rimborsi spettanti. Di conseguenza appare scontato sottolineare come tutti coloro che avranno diritto a percepire entrambi gli aumenti potranno disporre di un gruzzolo di tutto rispetto con il quale poter onorare eventuali pagamenti ancora in sospeso.