Tutti in fuga dalla Rai: due conduttori non hanno firmato il contratto | L’annuncio che rovina i piani dei vertici

Non è un bel periodo in casa RAI. Tra polemiche e addii improvvisi, la TV di Stato è alle prese con un profondo processo di ristrutturazione

Nella storia della RAI e dell’emittente pubblica, dal 1954 ad oggi, forse mai la TV di Stato aveva affrontato un periodo così difficile. Tante polemiche, su tutte la vicenda della giornalista Serena Bortone, poi l’addio di due figure di riferimento come Fabio Fazio e Amadeus che hanno indebolito la struttura dei palinsesti.

Vicende che hanno rischiato di minare la stabilità dell’azienda di Viale Mazzini e di comprometterne la competitività presente e futura. L’ingaggio di Carlo Conti per le prossime due edizioni del Festival di Sanremo ha parzialmente risollevato il prestigio di Saxa Rubra, ma non è sufficiente a rilanciarne le ambizioni.

Nelle scorse settimane si era vociferato da più parti di una trattativa in corso tra i vertici di Viale Mazzini e due dei comici più in vista e celebrati del momento, i due foggiani Pio e Amedeo. Cabarettisti e intrattenitori di successo, hanno acquisito enorme popolarità grazie al programma Emigratis, andato in onda sulle reti Mediaset dal 2016 al 2018.

Da allora il legame di Pio e Amedeo con l’azienda di Cologno Monzese si è consolidato, ma secondo alcuni organi di informazione la RAI nelle ultime settimane avrebbe mosso passi concreti per strapparli all’emittente del Biscione.

RAI, nessun accordo in vista: arriva la pronta smentita

Una trattativa addirittura data in dirittura d’arrivo, con tanto di accordi in fase di definizione e contratti quasi pronti per essere firmati. Ma la fumata bianca tra Pio e Amedeo e la TV di Stato non è arrivata. Al contrario, è stata pubblicata dagli stessi comici una nota ufficiale di totale smentita.

Nel corso degli anni, nonostante furibonde polemiche innescate da qualche battuta un pò troppo sopra le righe del duo, accusato addirittura di razzismo e omofobia, Mediaset ha confermato piena fiducia nei confronti di Pio e Amedeo.

RAI, anche Pio e Amedeo snobbano la TV di Stato: il comunicato parla chiaro

Di qui il comunicato ufficiale con cui i due cabarettisti foggiani hanno rispedito al mittente le voci legate alla trattativa con la RAI: “In merito a quanto riportato da alcuni media, gli artisti smentiscono qualsiasi trattativa con la TV di Stato“.

Non solo, ma la nota sottolinea l’ottimo rapporto instauratosi con Mediaset che secondo Pio e Amedeo sarebbe volto alla continuità e alla reciproca collaborazione. La RAI è dunque costretta ad incassare un altro pesantissimo colpo da ko.