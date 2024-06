Codice della Strada, nuove norme sempre più stringenti: se commetti questo errore ti danno l’ergastolo

Sta per essere approvato in via definitiva il nuovo Codice della Strada. Ecco cosa prevede e quali sono le nuove limitazioni per chi guida

Migliorare la sicurezza stradale alla luce dell’aumento incontrollato del numero di incidenti negli ultimi anni. È questo l’obiettivo che il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è posto nel momento in cui è stato dato il via libera all’introduzione del nuovo Codice della Strada.

Si tratta di diciotto nuove disposizioni approvate prima dal Consiglio dei Ministri e in seconda battuta dalla Camera. Il disegno di legge del Codice della Strada 2024, che è passato con 163 voti a favore, deve passare l’esame al Senato che dovrà approvarlo in via definitiva con eventuali e possibili modifiche.

La speranza è che il Codice possa entrare in vigore ufficialmente a ridosso dell’estate prima delle varie partenze per le vacanze. Il Governo spera che grazie a queste nuove norme il numero degli incidenti possa diminuire drasticamente.

Entrando nei dettagli, il nuovo Codice della Strada 2023-2024 contiene disposizioni molto più rigide e stringenti che riguardano l’utilizzo dei cellulari durante la guida, limiti nel consumo di alcolici e norme sull’uso di sostanze stupefacenti, così come la regolamentazione di biciclette e monopattini e regole per l’uso degli autovelox.

Codice della Strada, occhio a non infrangere le regole: il rischio è l’ergastolo

Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha voluto affrontare con particolare decisione il problema della sicurezza stradale sotto la spinta delle pressanti richieste da parte di associazioni e semplici cittadini. Per questo è stata introdotta una misura drastica destinata a incidere sulle abitudini dei guidatori.

La novità in questione introdotta nel nuovo Codice della Strada 2024 è il cosiddetto ergastolo della patente per coloro che guidano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o che commettono reati gravi mentre sono alla guida, come ad esempio il non fermarsi dopo un incidente.

Codice della Strada, altre novità in arrivo: l’estate sarà più serena

Un’altra novità riguarda l’istituzione di corsi specifici in merito all’educazione stradale anche nelle scuole superiori. Corsi che dovrebbero garantire due punti in più sulla patente di guida. Tutte queste misure dovranno superare, ovviamente, la prova dei fatti.

Alla fine però è la mentalità di chi guida che deve cambiare e soprattutto la consapevolezza che non ci si può mettere al volante in condizioni psico-fisiche precarie o comunque non ottimali, proprio per evitare di mettere a rischio la vita propria e quella altrui.