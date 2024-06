Alberto Matano verso la promozione: la conduttrice lo ha scelto come suo sostituto | Per lui è l’occasione della vita

Uno dei programmi di maggior successo della RAI in questa stagione è stato senza dubbio “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano

Lui è uno di quelli che a differenza di qualche suo collega non ha in animo di lasciare la RAI per trasferirsi altrove. Le sirene di altri emittenti, più ricche e ammalianti delle TV di Stato, non sono riuscite a sedurlo. Almeno finora, Alberto Matano resta saldamente ancorato agli studi di Saxa Rubra e al suo La vita in diretta, il talk show pomeridiano di Rai Uno che continua a crescere come ascolti e gradimento.

Dal 2019 il cinquantaduenne giornalista calabrese intrattiene un pubblico diventato sempre più numeroso nel corso degli anni. Grazie a uno stile sobrio, pacato e mai sopra le righe, Matano ha conquistato le simpatie di milioni di telespettatori.

I vertici di Viale Mazzini ovviamente puntano ad occhi chiusi su di lui sia per il presente che soprattutto in chiave futura. Non è un mistero che oltre alla scontata conferma de La vita in diretta il management dell’emittente pubblica ha in mente di coinvolgere Matano in altri progetti.

Uno in particolare potrebbe rappresentare davvero un clamoroso salto di qualità. Un passo in avanti decisivo per la carriera del giornalista originario di Catanzaro, il quale sta dimostrando di meritare elogi e promesse di upgrade professionali.

Alberto Matano, la svolta è molto vicina: cosa potrebbe accadere

Non nell’immediato, ma comunque a breve termine Alberto Matano potrebbe ritrovarsi a condurre il programma più importante nella storia della RAI, il contenitore domenicale che l’emittente di Stato trasmette ininterrottamente dall’ottobre del 1976.

Per chi ancora non lo avesse capito stiamo parlando di Domenica In, la quinta colonna della RAI da quasi mezzo secolo, che negli ultimi anni è diventato il regno incontrastato di Mara Venier, la conduttrice veneziana che ha riportato in alto gli ascolti della trasmissione dopo un periodo non proprio esaltante.

Alberto Matano, l’investitura ufficiale di Mara Venier: spettatori al settimo cielo

In un’intervista concessa ad alcuni media al termine della stagione, Mara Venier ha chiaramente indicato nel giornalista calabrese il suo più degno e probabile erede. Una vera e propria investitura per Matano che ora può ambire a condurre lo spazio più importante nella storia della RAI.

La conduttrice ha sottolineato: “Mi piacerebbe dare spazio ad altri, spero di trovare le persone giuste. Mi piace ad esempio un’attrice come Barbara Foria, anche perché vorrei coinvolgere più donne, ma il mio successore potrebbe essere Alberto Matano. Lui sarebbe perfetto “. Chissà come evolverà questa storia.