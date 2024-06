La Rai perde il pezzo da 90: la conduttrice si prepara a firmare un nuovo contratto | Per lei una proposta indecente

Non è un periodo particolarmente esaltante nella storia della RAI. Tanti, troppi problemi quelli che la TV di Stato deve affrontare

Nei corridoi di Viale Mazzini tiene ancora banco la mazzata dell’addio improvviso e nient’affatto gradito di Amadeus, sedotto e conquistato dalla super offerta del gruppo americano Discovery. I vertici della RAI hanno subito colmato il vuoto creatosi ingaggiando Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo.

Una decisione presa in tempi molto stretti, necessaria a risolvere la questione più urgente legata alla prossima edizione della rassegna canora sanremese. I problemi della TV di Stato non sono però risolti una volta per tutte. Anzi, restano le difficoltà del management di strappare qualche pezzo grosso alla concorrenza.

Concorrenza che sembra voler accrescere la qualità dei propri palinsesti e della relativa programmazione. Per questo a Viale Mazzini si vive un momento di grande difficoltà, acuita da alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non proprio lusinghiere.

In vista della prossima stagione invernale la RAI aveva in animo di mettere sotto contratto quello per che anni è stato il volto simbolo delle reti Mediaset, il volto che tutti i giorni della settimana ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori.

RAI, un’altra battuta d’arresto: sfuma l’ingaggio della nota conduttrice

Stiamo parlando di Barbara D’Urso che l’estate scorsa, senza alcun tipo di preavviso, è stata esclusa dai palinsesti di Mediaset per questa stagione. Una decisione presa direttamente dal presidente Pier Silvio Berlusconi che ha voluto imprimere una svolta radicale ai palinsesti di Cologno Monzese.

Di punto in bianco la showgirl di origini napoletane è rimasta senza lavoro, sfrattata dal programma che aveva portato con entusiasmo e dedizione al successo, “Pomeriggio Cinque“, ora affidato alle cure della giornalista Myrta Merlino.

RAI, addio a Barbara D’Urso: la scelta della conduttrice è quasi assurda

Le chance di vedere la D’Urso in RAI sono però sfumate ancora prima di intavolare una trattativa vera e propria. Anche perché all’entourage dell’ex volto di Mediaset sarebbe arrivata una proposta clamorosa, per certi versi assurda.

Il presidente e patron del Trapani Calcio, Valerio Antonini, starebbe corteggiando con insistenza Barbara D’Urso per affidarle la guida dell’emittente locale di sua proprietà, “TeleSud“. Un’opzione che può anche contenere qualche elemento di interesse, ma che nel complesso rappresenta un triplo salto all’indietro nella carriera dell’anchorwoman partenopea. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la reazione della D’Urso. Forse dal suo entourage sperano che arrivi in extremis una chiamata da Viale Mazzini.