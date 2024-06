Dalla famiglia reale nessun messaggio: il gesto che ha ferito Harry e Meghan | Colpiti nel loro punto debole

La rottura tra la famiglia reale e i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, è ormai insanabile. Una distanza che aumenta giorno dopo giorno

Non ci sono più margini per un riavvicinamento tra le parti. All’interno della famiglia reale i rapporti tra i due figli di Re Carlo e la principessa Diana sono ormai inesistenti. Le prove concrete da questo punto di vista sono ormai inoppugnabili.

Il principe William, l’erede al trono, incarna alla perfezione la figura del giovane aspirante monarca: rispettoso dei protocolli e delle tradizioni, in questo periodo deve affrontare i gravi problemi di salute accusati dalla consorte, la principessa Kate Middleton.

Il duca di Sussex, Harry, è ormai considerato un corpo estraneo: con la sua biografia esplosiva ha fatto infuriare l’intera Royal Family che da quel momento lo ha gradualmente emarginato fino a non prenderlo più in considerazione.

Non è un caso che da qualche tempo, come per tradurre in chilometri la distanza che li separa da tutti gli altri, Harry e Meghan Markel si siano trasferiti in via definitiva negli Stati Uniti, in California, con i loro due figli Archie e Lilibet.

Harry e Meghan, un colpo al cuore: nessun messaggio da Buckingham Palace

Qualche giorno fa proprio la secondogenita della coppia, che peraltro porta lo stesso nome di battesimo della nonna, la regina Elisabetta II, ha festeggiato il suo compleanno. La piccola Lilibet ha compiuto tre anni e i suoi genitori hanno organizzato un party a cui hanno preso parte pochi e selezionati amici.

Tutto nella norma, se non fosse che da Londra nessuno si sia degnato di inviare un messaggio di auguri alla bambina. Zero messaggi, anche sui profili social. Una caduta di stile secondo alcuni, una conferma secondo altri di un distacco ormai non più colmabile.

Harry e Meghan, il compleanno ‘triste’ della piccola Lilibet: Londra è lontanissima

Del resto sono due anni che la principessina non mette piede nel Regno Unito. L’ultima volta si è verificata nel giugno del 2022 quando festeggiò il suo primo anno di età. Solo in quell’occasione la piccola Lilibet ebbe modo di incontrare il nonno, Re Carlo III, la regina Camilla e altri componenti della Royal Family.

Da quel momento in poi i contatti sono diventati inesistenti, nessuna visita e nessun incontro a quattr’occhi, che fosse ufficiale o privato. Ormai Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti senza alcuna voglia di tornare in una Londra diventata per loro sempre più ostile.