Passaporto: puoi dire basta alle attese lunghe mesi | Se ti rechi qui lo puoi ottenere in tempi record

L’attesa per ottenere il passaporto è quasi sempre infinita. Ma ora c’è la possibilità di acquisire il prezioso documento in tempi rapidi

Chi di noi non ha mai dovuto attendere tempi quasi biblici ogni qual volta ha dovuto seguire la prassi amministrativa per ottenere un documento importante come il passaporto. Settimane, a volte addirittura mesi prima di poterlo acquisire, tra ritardi e problemi di varia natura.

Ora però tutto sta per cambiare, quasi certamente in meglio: a partire dal prossimo mese di luglio infatti i tempi per avere il passaporto saranno drasticamente abbattuti. In realtà questo già avviene da qualche mese nei Comuni italiani sotto i 15mila abitanti.

In queste realtà urbane già a partire dal marzo scorso tutti i cittadini possono presentarsi direttamente negli uffici postali più vicini per richiedere ed ottenere il passaporto in tempi decisamente più brevi del solito.

Questo nuovo servizio fa parte di un progetto più ampio, il cosiddetto progetto Polis di Poste italiane, lanciato a gennaio 2023 con l’obiettivo di rendere gli uffici postali un costante e sicuro punto di riferimento per tutti i servizi digitali.

Passaporto in Posta, tempi abbattuti: come funzionerà d’ora in poi

Si tratta in sostanza di uno sportello unico creato inizialmente per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto di 15mila abitanti. Il progetto è finanziato con risorse del piano complementare al PNNR.

Si è partiti come progetto pilota nei Comuni più piccoli, 130 entro la fine di maggio. A partire da luglio, come accennato in precedenza, tutti i cittadini residenti nei Comuni coinvolti nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare in Questura.

Passaporto in Posta, la svolta è eccezionale: cosa serve per ottenerlo

Entrando più nel dettaglio, vale la pena elencare tutto ciò che serve portare in un ufficio postale per acquisire l’agognato passaporto. In primis è necessario avere con sé un documento di identità valido, preferibilmente la carta d’identità.

Oltre al documento valido bisogna avere con sé il codice fiscale e almeno due fotografie formato tessera. Subito dopo dobbiamo pagare in ufficio il bollettino per passaporto ordinario pari a 42,50 euro. Infine, una marca da bollo da 73,50 euro. Sarà poi compito dell’operatore dell’ufficio postale, attraverso una piattaforma tecnologica, a raccogliere le informazioni e i dati del cittadino inviandole poi all’ufficio di Polizia di riferimento.