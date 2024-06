Prenotare la vacanza è un salasso? Non se lo fai in questa fascia oraria: fallo subito e risparmia centinaia di euro

L’estate è sempre più vicina così come le tanto ambite e sospirate vacanze. Adesso c’è un sistema sicuro per risparmiare sui voli aerei

La primavera sta per giungere al capolinea per lasciare spazio, tra poco meno di tre settimane, alla tanto attesa estate. Un periodo dell’anno che per milioni di persone fa rima con riposo, relax e soprattutto vacanze.

Negli ultimi anni, a causa del verificarsi di eventi drammatici come la pandemia da Covid-19 e ben due guerre ancora in corso, la voglia di trascorrere una o due settimane in luoghi molto lontani raggiungibili solo in aereo è in qualche modo scemata.

Molte persone preferiscono spostarsi con la propria macchina o in treno, anche se alla fine il fascino del viaggio verso mete esotiche resiste a tutto. E quando per spostarci sappiamo di dover prendere l’aereo la principale preoccupazione è il costo del biglietto.

Prezzi che possono variare in base alla lunghezza del viaggio, alla meta da raggiungere e alla compagnia aerea a cui ci rivolgiamo. Spesso però buona parte del budget che abbiamo stanziato per l’intera vacanza se ne va sui voli di andata e ritorno.

Vacanze, come prendere l’aereo e spendere poco: c’è un metodo infallibile

In realtà non tutti sanno che in base a qualche studio recente e a quanto pare credibile, prenotando il volo in un giorno preciso della settimana a una determinata ora è possibile risparmiare una cifra molto vicina al 70%. Tutto è legato al tipo di compagnia a cui ci rivolgiamo e quando decidiamo di farlo.

Esistono da tempo le cosiddette compagnie low-cost che offrono tariffe sensazionali a tutti i potenziali viaggiatori, ma se si preferisce volare con una compagnia di bandiera è opportuno attendere un giorno preciso della settimana per prenotare il proprio biglietto aereo.

Vacanze low cost, ecco il giorno per risparmiare: non fatevelo scappare

In base a un’analisi dettagliata condotta dal portale Jetcost.it, il giorno ideale per prenotare il biglietto aereo è il martedì, in particolare nella fascia oraria che va dal tardo pomeriggio alla sera. Questo perché viaggiare durante la notte costa molto meno: le compagnie aeree abbassano il prezzo dei biglietti per riempire i voli degli orari meno confortevoli.

In generale si può dire che prenotare il proprio biglietto aereo nei primi tre giorni della settimana consente di risparmiare, così come conviene farlo nei mesi più prettamente invernali come gennaio e febbraio o subito dopo l’estate, ad esempio a settembre nel momento in cui la richiesta è molto più bassa.