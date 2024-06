Andrea Iannone, l’avvertimento di Elodie: “Ho bisogno di attenzioni” | Come vanno davvero le cose tra di loro

Una delle coppie più in vista e più seguite dello showbiz è quella formata dalla cantante Elodie e dal pilota di MotoGP Andrea Iannone

Si conobbero nell’estate del 2022, Elodie e Andrea Iannone, grazie alla ‘mediazione’ della giornalista di DAZN, Diletta Leotta, amica del cuore della cantante romana. In quel periodo l’ex allieva di “Amici” era single, mentre il centauro abruzzese stava scontando la pesante squalifica per doping inflittagli nel 2019.

A quasi due anni di distanza dal loro primo incontro molto è cambiato nella vita di entrambi: Elodie ha acquisito ancora più seguito e popolarità, diventando una star a tutto tondo della musica italiana, mentre Iannone è tornato in pista nel mondiale Superbike alla guida della Ducati.

Il cambiamento più importante però riguarda il loro rapporto. Una relazione nata quasi in sordina nell’estate di due anni e che per molti esperti di gossip avrebbe dovuto concludersi con l’avvento dei primi singulti autunnali, non poteva andare oltre un semplice e superficiale flirt estivo.

Invece, smentendo tutte le previsioni, Elodie e Andrea Iannone sono ancora lì, più uniti e innamorati che mai, pronti a scommettere su una vita intera da trascorrere insieme. Eppure solamente qualche anno fa la stessa cantante romana pronunciò una frase che oggi stona un pò con l’evolversi degli eventi.

Andrea Iannone, la frase di Elodie che nessuno ha dimenticato: social in delirio

Una frase riferita alla sua precedente relazione con il rapper Marracash: “Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”. A distanza di anni Elodie, a proposito di quste parole, rifiuta l’idea di fare marcia indietro.

In un’intervista concessa alla rivista Vanity Fair, Elodie spiega così il suo punto di vista: “Non mi pento di quello che ho fatto o detto in passato perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto“.

Andrea Iannone, il pensiero di Elodie è esplicito: nessuna rottura in vista

Nessuna rottura in corso tra i due, tutt’altro. La cantante e il pilota di Superbike convivono a Montecarlo, nella villa di proprietà del motociclista abruzzese e starebbero seriamente pensando di mettere su famiglia, con tanto di matrimonio e dei figli.

Elodie nel descriversi lascia emergere alcune spigolosità del suo carattere: “Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime e Andrea me le dà. È dolce, capisce i miei desideri, i limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. E cosa che non guasta è il mio migliore amico“.