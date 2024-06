Mediaset, altro che cavallo di battaglia: anche questo reality rischia il flop | Il dettaglio non sfugge ai fan

Con la fine della programmazione invernale Mediaset affronta la ‘guerra degli ascolti’ di una stagione estiva che si annuncia infuocata

L’estate sta arrivando ormai a grandi passi e i palinsesti televisivi delle principali emittenti si modellano in base al target dei potenziali telespettatori della stagione più calda dell’anno. RAI e Mediaset da questo punto di vista sono pronte a darsi battaglia.

Va detto subito a scanso di equivoci che fino alla metà di luglio dovrebbe essere lo sport, il calcio, a dettare legge sul piccolo schermo con i campionati europei che avranno inizio tra un paio di giorni in Germania e le cui gare più importanti saranno trasmesse dalla TV di Stato.

Chi non è appassionato di calcio potrà scegliere tra programmi di vario tipo, il più atteso dei quali è il reality estivo per eccellenza, vale a dire Temptation Island. Come tutti sanno, nel programma condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia la posta in palio è l’amore.

Un certo numero di coppie si ritrova in uno splendido resort in una località della Sardegna e lì il loro legame viene messo a dura prova dalla presenza di bellissime tentatrici e affascinanti tentatori. Con tutto quello che ne consegue in termini di intrighi amorosi e strappi sentimentali.

Mediaset, tutto pronto per “Temptation Island”: il reality però rischia il clamoroso flop

A partire dalla fine di giugno i telespettatori ‘reality-dipendenti’ avranno di che divertirsi. C’è però un elemento, secondo parecchi fan un vizio di origine, che rischia di far fallire miseramente questa edizione di Temptation Island. Alcuni protagonisti infatti sarebbero già dei volti noti nel mondo dello spettacolo.

È questo il caso della bella Martina De Ioannon, in gara con il suo gelosissimo fidanzato Raul Dumitras, che a quanto pare vanta conoscenze di rilievo nel variegato mondo dello showbiz. La De Ioannon infatti è un’imprenditrice romana proprietaria di un noto ristorante della Capitale.

Mediaset, fallimento garantito per Temptation Island? I dubbi non mancano

Un luogo frequentato da personaggi molto noti dello sport e dello spettacolo come testimoniano le foto appese alle pareti del locale: da Francesco Totti a Wanda Nara passando per Simona Ventura, hanno tutti mangiato almeno una volta al ristorante “Da Dante“.

Sembra ormai una costante, ma molti protagonisti dei reality non sono proprio degli illustri sconosciuti come da regolamento dovrebbe essere. La maggior parte dei concorrenti possiede già dei contatti con il mondo dello showbiz e decine di migliaia di followers su Instagram e questo, secondo i fan, contribuisce al fallimento completo dei reality. Staremo a vedere se anche Temptation Island farà la stessa fine.