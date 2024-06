Scandalo Uomini e Donne: “Non sono una escort” | Ex tronista costretta a denunciare una proposta indecente

Uomini e Donne ha chiuso i battenti al termine di una stagione piena di colpi di scena. Un’ex tronista però ha detto di aver avuto un problema

Anche Uomini e Donne, come del resto Amici, ha ottenuto nel corso della stagione risultati più che lusinghieri in termini di gradimento del pubblico e di ascolti. Tanto che Maria De Filippi in questo momento ai piani alti di Mediaset è considerata una sorta di Re Mida del mondo dello spettacolo..

Le vicissitudini sentimentali di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri hanno tenuto con il fiato sospeso un vasto pubblico di telespettatori che hanno seguito con interesse e curiosità le vicende del dating show dall’inizio alla fine.

Maria De Filippi dal canto suo non ha perso tempo e già da giorni si sta impegnando con i casting in vista della prossima stagione. La conduttrice milanese sa bene che il successo di un programma non è eterno se non si ha la capacità di rilanciarne il format con idee nuove.

Nel frattempo, proprio a proposito di corteggiatori e tronisti, c’è un’ex signora del trono che negli ultimi giorni ha fatto parlare molto di sé per una vicenda in cui è rimasta coinvolta suo malgrado e di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Uomini e Donne, un’ex tronista viene scambiata per ‘una di quelle’: la reazione è durissima

Stiamo parlando di una giovane e bella influencer pugliese, Manuela Carriero, che ha iniziato il suo percorso televisivo qualche anno fa prendendo parte a Temptation Island. Durante il reality conobbe un aitante tentatore con il quale ha avuto un’intensa relazione.

A distanza di un anno da quell’esperienza, la Carriero venne chiamata ad occupare il ruolo di tronista in Uomini e Donne. Un percorso piuttosto breve che le ha comunque garantito una discreta popolarità, certificata dal cospicuo aumento del numero dei followers sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Manuela Carriero è fuori di sé: cosa ha risposto

Tra i tanti messaggi più che accettabili l’influencer pugliese ne ha ricevuto uno a dir poco sgradevole: un’offerta in denaro in cambio di prestazioni sessuali. La risposta della giovane, che non ha perso comunque la serenità, non si è fatta attendere.

“Ultimamente mi arrivano spesso mail che contengono proposte così indecenti. So che siete abituati così – replica con ironia e sarcasmo la Carriero – ma io non sono una escort e nonostante siate pieni di soldi non potete comprare tutto ciò che volete. Arrendetevi, distinti saluti!“.