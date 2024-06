“Attimi di paura poi…”: Aras Senol rompe il silenzio sull’Isola | Ha vissuto un vero e proprio incubo

L’attore turco Aras Senol è il vincitore dell’ultima, discussa edizione dell’Isola dei Famosi. Poche ore fa ha svelato un curioso retroscena

Il momento più bello e di maggior interesse, forse l’unico in realtà, di questa edizione dell’Isola dei Famosi è coinciso con la proclamazione del vincitore e la sua successiva celebrazione. Stiamo parlando di Aras Senol, brillante attore turco che ha colpito tutti, spettatori e critici, per eleganza e signorilità, doti molto rare al giorno d’oggi.

La vittoria del protagonista della serie Tv “Terra amara” ha fatto piacere alla stragrande maggioranza dei telespettatori e degli stessi utenti dei social. A qualche giorno di distanza da un trionfo più che meritato, Senol ha concesso una lunga intervista a Leggo.

Un ‘a tu per tu’ nel quale l’attore ed ex nuotatore turco ha fatto una sorta di bilancio della sua partecipazione al reality made in Honduras, che resterà nel complesso un’esperienza fruttuosa al netto di qualche incidente di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Un gesto compiuto da Senol è stato davvero apprezzato da tutti: l’attore turco ha infatti devoluto metà del montepremi finale alla Fondazione Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa di recente dal suo ex fidanzato. “Non dobbiamo dimenticarla“, ha sottolineato.

Aras Senol, la confessione spiazza tutti: si è temuto davvero il peggio

In questi due mesi trascorsi in Honduras non tutto è filato però per il verso giusto. Senol infatti rivela nel corso dell’intervista che in un episodio in particolare ha provato molta paura ed è lui stesso a spiegarlo ai microfoni di Leggo.

“Il ricordo più brutto è stato l’incidente di Khady“. La modella Khady Gueye infatti ha partecipato con Aras al gioco della “centrifuga” per la prova leader, rimanendo impigliata con i capelli intorno al palo e correndo il rischio concreto di farsi davvero male al collo.

Aras Senol, la rivelazione sconvolgente: cosa è successo di preciso

Aras non ha perso tempo provando subito ad aiutarla ma la sua maglia attorcigliata gli ha impedito di compiere i giusti movimenti. Per fortuna dopo qualche attimo di paura e preoccupazione tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Ma ciò che ha colpito gli spettatori è stato soprattutto il gesto compiuto da Aras che oltre ad essersi scusato con la famiglia di Khady per non avere avuto la possibilità di intervenire in suo aiuto, le ha anche ceduto la collana da leader. Un atto elegante e signorile, forse decisivo ai fini della sua vittoria nel reality.