Sarah Toscano pensa già al futuro: vuole duettare con il suo idolo | In passato ha preso parte ad Amici

Sarah Toscano ha vinto l’ultima edizione di Amici con merito, stando ai commenti dei fan e della stragrande maggioranza dei telespettatori

Ha vinto da outsider e non da favorita, riuscendo a convincere il pubblico a votare per lei mostrando una sempre maggiore sicurezza in se stessa e una piena consapevolezza del proprio talento artistico. La giovane cantante Sarah Toscano si è aggiudicata la 23/a edizione di Amici al termine di una finale ricca di emozioni.

È stata una conclusione a sorpresa ma fino a un certo punto: la giovanissima interprete è entrata a far parte della scuola ancora minorenne e ha compiuto i diciotto anni durante il talent condotto da Maria De Filippi.

In tanti hanno creduto in lei fin dall’inizio, anche al netto di qualche inevitabile e comprensibile passaggio a vuoto. Molto timida soprattutto all’inizio, Sarah ha gradualmente preso coscienza delle sue capacità a tal punto che il suo rapporto con il palcoscenico e le telecamere è cambiato completamente.

Sarah è entrata nella scuola di Amici senza aver mai preso una lezione di canto, ma non era del tutto estranea all’ambiente della musica. Nel 2022 infatti aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo senza riuscire però ad entrare tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Sarah Toscano, il futuro la attende: ecco qual è il sogno nel cassetto

Nei giorni immediatamente successivi al trionfo di Amici la giovane cantante originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, ha rilasciato alcune interviste ai media specializzati. E si è lasciata andare a qualche interessante e curiosa rivelazione.

Oltre ad aver dichiarato la sua stima nei confronti di Ultimo, Sarah Toscano ha svelato quello che a tutti gli effetti è il suo sogno nel cassetto. “Tra le cantanti italiane mi ispiro ad Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un’artista come lei”.

Sarah Toscano con Annalisa? Non si può escludere, anche per un motivo ben preciso

Ironia della sorte la nuova star della musica italiana ha a sua volta partecipato a un’edizione di Amici di qualche anno fa. L’artista savonese ora viaggia su ben altri livelli, ma non si può escludere a priori una sua collaborazione con la giovanissima Sarah.

Sarebbe per la vincitrice di Amici la realizzazione di un sogno e al tempo stesso la possibilità di compiere un salto in avanti nella sua ancor giovanissima carriera. Chissà che questo duetto non si concretizzi prossimamente.