Samuel Peron, il vero motivo dietro il suo doloroso addio al cast di Ballando: tutta una questione di numeri

È stato per anni uno dei maestri di danza di Ballando con le Stelle più amati e apprezzati dal pubblico. Ora però Samuel Peron ha detto basta

Quasi vent’anni trascorsi sul palco di Ballando con le Stelle a duettare con alcune tra le donne più conosciute del mondo dello spettacolo (l’ultima in ordine di tempo è stata Simona Ventura). Samuel Peron è uno dei maestri di ballo più stimati dagli spettatori del talent di Rai Uno e della stessa conduttrice, Milly Carlucci.

Dopo quasi vent’anni di presenza fissa nel cast di Ballando il popolare ballerino originario di Marostica ha detto basta, mettendo la parola fine alla sua avventura. Una decisione sofferta e non semplice da prendere, soprattutto per chi come lui grazie alla presenza fissa nel talent di Rai Uno ha acquisito grande popolarità.

Quando Peron ha iniziato a danzare a Ballando con le Stelle aveva appena compiuto ventitré anni ed era all’inizio della sua carriera televisiva. Negli anni a seguire si è fatto apprezzare anche come opinionista e inviato in alcuni programmi di intrattenimento, conquistandosi spazi sempre più ampi nei palinsesti.

La RAI si è accorta di lui e delle sue capacità professionali che in effetti non si limitano al suo indubbio talento di ballerino. Di qui la voglia e la curiosità da parte di Samuel di provare nuove esperienze in ruoli diversi.

Samuel Peron, cosa si cela dietro l’addio a Ballando: Milly Carlucci non può fare nulla

Il distacco da Ballando è giunto quasi di conseguenza, così come la sua chiamata nel cast dell’Isola dei Famosi, che ha di fatto sancito la fine del suo rapporto professionale con Milly Carlucci.

Un altro motivo che avrebbe spinto Samuel a tagliare i ponti con Ballando è l’età: ora che sta per compiere 42 anni il ballerino di Marostica teme di non disporre più dell’energia necessaria ad offrire determinate performance atletiche.

Samuel Peron, addio per sempre al dance-show di RAI Uno: ecco cosa lo attende

La fine della sua esperienza di maestro di danza era comunque nell’aria: ad influire sulla decisione di Peron è stata anche la nascita del suo primo figlio avuto dalla compagna, l’ex concorrente di Miss Italia, Tania Bambaci.

Cosa gli riserverà il futuro non è ancora dato sapere. Di certo è che al di là dell’avventura in Honduras nel reality in onda sulle reti Mediaset, Peron è attratto dal ruolo di opinionista come accaduto per il programma Oggi è un altro giorno, condotto dalla giornalista Serena Bortone. Il suo nuovo cammino appare dunque segnato.