“Si vedeva con un’altra”: Maria De Filippi beffata dal cavaliere | Il vero motivo dietro il suo improvviso addio

Si è conclusa con un successo di ascolti anche l’ultima edizione di Uomini e Donne. Intanto emerge un curioso retroscena di due anni fa

Anche Uomini e Donne ha chiuso i battenti. Il dating show ha fatto registrare, come del resto tutti i programmi ideati e condotti da Maria De Filippi, dati d’ascolto più che lusinghieri. Una stagione a dir poco esaltante per la conduttrice milanese che peraltro è già al lavoro in vista della prossima.

Gli intrecci amorosi tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri continuano a suscitare grande interesse tra un buon numero di spettatori, un pubblico ormai affezionato e fidelizzato allo show del primo pomeriggio in onda di Canale 5.

Anche la presenza fissa di alcuni personaggi caratteristici, come ad esempio l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, contribuisce a fare di Uomini e Donne un appuntamento fisso per milioni di persone. Ogni tanto poi emerge qualche curioso retroscena del passato che svela alcuni misteri, diciamo così, irrisolti.

Uno di questi accadde nella penultima stagione del dating show, il 2022-2023, quando un ex protagonista del Trono Over è stato mandato via senza fornire troppe spiegazioni. A distanza di un anno da quell’evento, viene fuori finalmente la verità.

Maria De Filippi sapeva tutto? Ecco perché l’ex cavaliere fu mandato via da Uomini e Donne

Facciamo riferimento al caso di Biagio Di Maro, ultra cinquantenne di Aversa che dal 2020 al 2023 ha fatto parte del cast del programma in qualità di cavaliere. In tre anni abbondanti Di Maro ha corteggiato svariate dame, compresa Gemma Galgani, senza ottenere risultati apprezzabili.

Ad un certo punto Di Maro fu invitato a lasciare il programma, di punto in bianco. Una decisione della produzione rimasta senza un perché fino a qualche giorno fa quando il figlio di Biagio Di Maro, Giuliano, in un video pubblicato su TikTok ha voluto chiarire tutto.

Maria De Filippi, la decisione fu inevitabile: non c’erano alternative

Giuliano Di Maro, che nel video ha dichiarato di avere rotto con il padre ha svelato quest’ultimo retroscena: “Lo sapete perché è stato mandato a casa? Perché stava con un’altra. Lei aspettava, lui le diceva di volere solo lei e invece continuava a corteggiare tutte. Alla fine lei si è stancata e ha chiamato la redazione, per questo l’hanno mandato via da Uomini e Donne“.

A distanza di un anno si capisce per quale ragione Biagio Di Maro fu costretto a lasciare il dating show. Tra l’altro i rapporti tra Biagio Di Maro e il figlio Giuliano non si sono più ricomposti, visto che il giovane è stato mandato via di casa insieme al suo fidanzato.