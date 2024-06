Vladimir Luxuria disperata, la sua prova non ha convinto nessuno: torna Ilary con un altro opinionista

È stata una stagione molto particolare per Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare per la prima volta ha condotto un programma televisivo

Come opinionista in TV aveva conquistato molti consensi e un surplus di popolarità non indifferente. Per non parlare della sua attività di parlamentare dove si è distinta nelle battaglie a favore dei diritti civili, in particolare delle comunità LGTB e transgender. Per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Vladimir Luxuria.

Nelle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, la Luxuria si era fatta apprezzare da tutti, compresi i vertici di Mediaset, in particolare per i suoi commenti quasi sempre opportuni e pungenti. Un ruolo, quello di opinionista, che sembrava fatto su misura per un’accesa polemista come lei.

La direzione dell’azienda di Cologno Monzese per quest’ultima stagione ha deciso di affidare a Luxuria la conduzione del reality made in Honduras. I risultati però non sono stati del tutto all’altezza delle aspettative, sia come resa che in termini di ascolti.

Le polemiche e le critiche nei confronti della nuova presentatrice, soprattutto quelle espresse sui social, si sono sprecate: Vladimir Luxuria non è stata ritenuta all’altezza del compito, deludendo in gran parte le aspettative del pubblico e degli stessi dirigenti Mediaset.

Vladimir Luxuria, la bocciatura è senza appello: all’Isola dei Famosi cambia tutto

A questo punto è molto probabile, se non addirittura sicuro, che la Luxuria nella prossima stagione non sarà confermata alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Non è un caso che da giorni stia circolando con insistenza la voce di un ritorno sulla tolda di comando di Ilary Blasi.

La conduttrice romana, ancora alle prese con la causa di divorzio da Francesco Totti, quest’anno è rimasta ferma ai box ma già scalpita in vista della nuova stagione. Il reality dovrebbe dunque vederla di nuovo in conduzione a dispetto di qualche perplessità espressa dai vertici del Biscione e con lei potrebbe tornare una vecchia conoscenza.

Vladimir Luxuria, salta pure il ruolo di opinionista: al suo posto un noto conduttore

La vera e più importante novità è però un’altra: anche il ruolo di opinionista dela prossima edizione del reality dovrebbe vedere un altro protagonista. Il posto della Luxuria dovrebbe essere preso dal conduttore Enrico Papi, che nel corso di un’intervista ha lanciato la sua candidatura.

In particolare ha affermato:”Tra me ed Ilary Blasi c’è una grande intesa e credo che saremmo perfetti per condurre L’Isola dei Famosi“. Quella che sembra una battuta o un gioco, potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.