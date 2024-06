Il Paradiso delle Signore, la terribile indiscrezione dal set: proverà a togliersi la vita | I fan devono prepararsi al peggio

Circolano nuove indiscrezioni relative alla prossima serie de “Il Paradiso delle signore” in onda dopo l’estate. Novità sconvolgenti

L’attesa è già spasmodica. Entro la fine di questo mese inizieranno le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda sulla Rai tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e che ormai è entrata nel cuore di milioni di telespettatori.

La notizia più importante diventata ormai di dominio pubblico è che uno dei personaggi più amati della fiction, Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, ha lasciato la serie. Non si tratta a quanto pare di un addio definitivo, ma a settembre non ci sarà.

L’addio di Vittorio non è l’unica novità della nona stagione. Altri personaggi di rilievo si renderanno protagonisti di gesti eclatanti e drammatici al tempo stesso. Su tutti il discusso Tancredi di Sant’Erasmo, interpretato dall’attore Flavio Parenti.

Il giovane imprenditore piemontese nipote di Adelaide è al centro di un intenso intreccio amoroso: è infatti sposato con Matilde, l’unica donna di cui è realmente innamorato ma con la quale sta attraversando una crisi profonda e forse irreversibile.

Il Paradiso delle Signore, il futuro di Tancredi è in bilico: cosa può succedere

In base ad alcune indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni proprio Tancredi nelle prossime nuove puntate potrebbe compiere un gesto estremo, un vero e proprio tentativo di suicidio. La causa sarebbe la fine del matrimonio con Matilde.

Dopo aver perso l’unica donna che amava il giovane imprenditore avrebbe dunque deciso di farla finita per sempre. Sembra però che l’arrivo di un’altra donna possa cambiare le carte in tavola, riportando Tancredi sulla via della ragione e forse di un nuovo amore.

Il Paradiso delle Signore, piace molto la svolta di Tancredi: le reazioni dei fan

Le indiscrezioni che riguardano le vicende sentimentali di Tancredi di Sant’Erasmo sembrano aver trovato il gradimento del pubblico. La storia tormentata tra lui e Matilde è stata oggetto di discussione tra i fan, che soprattutto attraverso i social hanno espresso il proprio parere.

Va comunque sottolineato che quanto viene riportato in merito alla nuova serie è frutto soprattutto di indiscrezioni e di voci di corridoio. Per avere una conferma definitiva è necessario attendere l’inizio della nuova serie ed in fondo settembre non è poi così lontano come sempre. In alternativa bisogna attendere qualche indizio dal set durante le riprese.