Europei di calcio, fare il tifo da casa sarà ancora più divertente: trovi tutto da Lidl ad un prezzo super economico

Stanno per partire i campionati Europei di calcio che si disputano in Germania a partire dal 14 giugno. Cresce l’attesa tra i tifosi italiani

“Tifare è un dovere di tutti, riuscirci è un onore di pochi“, recita un vecchio slogan che a quanto pare non passa mai di moda. Nonostante tutti i problemi, le tante difficoltà da affrontare e una congiuntura economica e sociale tutt’altro che esaltante, il calcio resta lo sport più amato e seguito nel nostro Paese.

Tra pochi giorni avrà inizio l’edizione numero diciassette dei campionati europei che si disputerà in Germania. In questa occasione la Nazionale italiana cercherà in tutti i modi di difendere il titolo conquistato tre estati fa a Wembley in finale contro l’Inghilterra.

A guidare gli azzurri in panchina non c’è più Roberto Mancini, che ha detto sì all’offerta super milionaria dell’Arabia Saudita, ma Luciano Spalletti con il suo staff. L’esordio italiano è in programma sabato 15 giugno contro l’Albania: non resta che prepararci al meglio per sostenere da casa Donnarumma e compagni.

Tutti i giocatori della Nazionale sanno bene come in Italia la stragrande maggioranza dei cittadini farà un tifo indiavolato per loro, cercando di trascinarli verso l’ennesima grande impresa. E per farlo si può ricorrere a qualche gadget acquistabile senza un particolare esborso economico.

Europei di calcio, riparte il sogno azzurro: come fare il tifo senza spendere troppo

Ad offrire a tutti gli appassionati di calcio alcune opzioni di un certo interesse è la catena di supermercati LIDL che nel suo ultimo volantino di offerte valide dal 3 al 9 giugno compresi ha inserito un kit completo per fare il tifo da casa davanti al televisore.

La proposta formulata da LIDL è di quelle da non perdere: per sostenere al meglio la Nazionale italiana si può acquistare un articolo a scelta tra la bandiera, il poncho, la sciarpa e un guanto gonfiabile, rigorosamente tutti tricolori, al costo di 3,99 euro ciascuno.

Europei di calcio, oltre agli accessori ci sono i gadget: il prezzo è da urlo

Accessori tipici da stadio che si possono abbinare ad altri gadget: una collana hawaiana, i polsini, dei bastoni gonfiabili e infine il classico festone con bandierine. Ciascuno di questi oggetti si può comprare spendendo solo 1,99 euro.

Dunque, LIDL offre a tutti la possibilità di tifare per la Nazionale italiana come meglio non si potrebbe. I tifosi sono pronti, tra qualche giorno toccherà ai giocatori non deludere le aspettative di un intero Paese pronto a schierarsi al loro fianco.