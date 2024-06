Antonio Conte al Napoli non è una sorpresa: il cantante Gigi D’Alessio lo sapeva già | Lo spoiler durante una telefonata

Il Napoli fa sul serio con l’ingaggio di Antonio Conte. L’arrivo del tecnico è stato festeggiato dai tifosi, anche da quelli più illustri

Un rilancio in grande stile, per tornare ai vertici del calcio italiano dopo una stagione che definire disastrosa è un eufemismo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese pur di affidare le sorti della squadra azzurra a un allenatore del calibro di Antonio Conte.

Il tecnico leccese, considerato uno dei migliori al mondo, oltre a percepire un ingaggio di 6 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni, ha avuto ampie garanzie tecniche legate al calciomercato e al conseguente rafforzamento della rosa.

Dopo una stagione, quella del post-scudetto, così deludente, serviva un colpo a effetto della società per rilanciare le ambizioni del Napoli e infatti l’ingaggio di Antonio Conte ha riportato subito grande entusiasmo tra i tifosi partenopei.

Anche i cosiddetti tifosi VIP hanno accolto con gioia l’arrivo dell’allenatore salentino sulla panchina azzurra, consapevoli e sicuri che con la sua guida Kvaratskhelia e compagni ritroveranno stimoli, organizzazione tattica e obiettivi ambiziosi da poter centrare.

Conte al Napoli, qualcuno già lo sapeva: il retroscena di Gigi D’Alessio

Uno dei sostenitori più illustri del Napoli è senza dubbio Gigi D’Alessio. Il popolare cantautore subito dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Conte ha svelato un retroscena davvero sensazionale riportato da un portale d’informazione legato alla squadra azzurra.

Queste le dichiarazioni di D’Alessio che stanno facendo discutere i tifosi azzurri: “Sapevo già di Antonio Conte al Napoli perché me lo ha detto qualche tempo fa Massimiliano Allegri“. Dunque, sarebbe stato l’ex allenatore della Juventus a dare in anticipo la notizia.

Conte a Napoli, la rivelazione di Gigi D’Alessio: Max Allegri sapeva già tutto

D’Alessio spiega in dettaglio come è nato il contatto diretto con l’ormai ex allenatore della Juventus, il quale avrebbe poi rivelato con largo anticipo la notizia al cantautore stesso. “Allegri mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto a Napoli e in quell’occasione gli ho chiesto se sapesse informazioni in merito al nuovo allenatore del Napoli“.

Gigi D’Alessio, da grande tifoso degli azzurri, ha colto la palla al balzo, sperando di ottenere da Allegri una qualche informazione. Cosa che è puntualmente accaduta: “Max mi ha risposto rivelandomi quello che poi si è puntualmente verificato. E cioè che Antonio Conte sarebbe stato al cento per cento il nuovo allenatore del Napoli“.