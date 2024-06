Temptation Island, rottura totale tra l’ex protagonista e sua madre: ormai non si sentono più da mesi

Mentre una nuova edizione di Temptation Island è alle porte, un ex concorrente del reality sta avendo dei seri problemi con la madre

A un anno di distanza dall’ultima edizione, Temptation Island sta per tornare protagonista sul piccolo schermo. Il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda sulle reti Mediaset, è amatissimo tanto da superare anche il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi in termini di ascolti.

Com’è noto il gioco prende vita grazie alla partecipazione di alcune coppie, il numero finora è variato, che nell’isola mettono in gioco la loro relazione messa in crisi dalla presenza di figure tentatrici che faranno di tutto per sedurre il fidanzato o la fidanzata di turno.

In questi giorni torna a far parlare di sé uno dei protagonisti di Temptation Island di qualche anno fa, il personal trainer ed influencer romano Francesco Chiofalo che nel corso di questi ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per essersi sottoposto ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Chiofalo ha pubblicato sui suoi profili social un video, costruito con una buona dose di ironia, che mostra un duro alterco tra lui e la madre, infuriata con il figlio soprattutto per un motivo. Andiamo a scoprire quale.

Temptation Island, l’ex Francesco Chiofalo rompe con la madre: il motivo è pazzesco

La causa di un rapporto che sembra andato in pezzi, chissà per quanto, è legata all’ultimo intervento di chirurgia estetica al quale Chiofalo si è sottoposto lo scorso mese di aprile, la cheratopigmentazione. Tradotto, il cambio del colore degli occhi.

Da scuri che erano adesso sono diventati chiari, come del resto Chiofalo desiderava da tempo. Sfruttando i suoi profili social, il noto influencer ha raccontato quale sia lo stato d’animo attuale della mamma, tutt’altro che contenta di questa operazione.

Temptation Island, la verità di Francesco Chiofalo: “Non capisco perché”

Questo il messaggio postato dall’ex concorrente di Temptation Island: “Ho postato questo video che ho montato con un linguaggio e uno stile ironico, ma in realtà mia madre è veramente arrabbiata di brutto per questa cosa che ho fatto e sinceramente non capisco il perché. Già in passato ho fatto degli altri interventi di chirurgia plastica“.

Interventi che hanno riguardato il naso e addirittura il trapianto della barba, ma che evidentemente non avevano suscitato la rabbia della madre del personal trainer. Chiofalo ha infine confessato quale sia la sua principale preoccupazione. “Spero di ricucire il rapporto con mia madre, le voglio troppo bene“.