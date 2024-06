Belen Rodriguez ha preso una drastica decisione: rinuncia a tutto solo per lui | Salta l’accordo all’ultimo minuto

È una delle figure femminili del mondo dello showbiz più presenti sulle riviste di cronaca rosa e di gossip. Belen Rodriguez sorprende tutti

Compirà quarant’anni tra qualche mese, Belen Rodriguez. Forse il momento giusto per tracciare un primo parziale bilancio della sua vita. Un’esistenza finora ricca di sorprese, di amori tormentati e di colpi di scena, sia in ambito sentimentale che professionale.

La popolare showgirl ed ex modella argentina è reduce da alcune relazioni non andate a buon fine, soprattutto in seguito al naufragio definitivo del matrimonio con Stefano De Martino, diventato nel frattempo uno dei conduttori e presentatori di punta della RAI.

La parabola di Belen è invece di segno opposto a quella del suo ormai ex marito: la showgirl argentina negli ultimi anni ha diradato di molto le sue apparizioni in televisione, fino quasi a sparire del tutto dai palinsesti.

È molto probabile che Belen Rodriguez abbia preferito e preferisca avere più tempo da dedicare ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da De Martino e da Antonino Spinalbese, l’uomo che sembrava aver curato le ferite del cuore legate alla rottura con l’ex ballerino di Amici.

Belen Rodriguez, il rifiuto è definitivo: il motivo lascia tutti senza parole

In questi giorni Belen è in realtà impegnata con il reality show Celebrity Hunted – Caccia all’uomo insieme alla sorella Cecilia e trasmesso sulla piattaforma streaming Prime Video. Ma molto di recente ha ricevuto una proposta a cui in altri tempi non si sarebbe neanche sognata di dire di no.

Invece di fronte all’offerta di Milly Carlucci, che l’aveva individuata come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle, Belen ha opposto un semplice “No, grazie ma non mi sento pronta“. Niente talent show e addio a un possibile aumento esponenziale della sua popolarità.

Belen Rodriguez, il no espresso per amore: chi è il suo nuovo compagno

Belen ha dunque preferito restare dietro le quinte per trascorrere più tempo possibile con i suoi figli e col suo nuovo compagno. Già, perché a quanto pare nella vita della showgirl sudamericana è entrato a fare parte un ingegnere siciliano, Angelo Edoardo Galvano, di cui Belen pare molto innamorata.

Un compagno di cui non si sa molto, se non che si tratta di una persona molto lontana dalle dinamiche del mondo dello showbiz e dello spettacolo. La scelta di Belen ha già fatto discutere i fan della modella argentina, scatenando polemiche e accesi dibattiti. Ed era inevitabile che ciò accadesse.