“L’amore continua”: Michelle Hunziker, le parole dell’ex infiammano il gossip | La loro storia non è finita davvero

Un noto ex di Michelle Hunziker ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla loro storia e su come stanno adesso le cose.

La carriera televisiva di Michelle Hunziker sta prendendo il volo. La bella showgirl ed ex modella italo-svizzera sta riscuotendo un enorme successo grazie al programma Io canto family, un talent nato sulla scia di Io canto generation, il programma presentato in precedenza da Gerry Scotti.

La Hunziker è molto presa in questo periodo dal suo lavoro ed è entusiasta dell’apprezzamento ricevuto dai vertici di Mediaset, che hanno deciso, peraltro un po’ a sorpresa di puntare su di lei. Se il lavoro procede a gonfie vele, molto poco si conosce dell’aspetto più intimo e privato dell’ex moglie di Eros Ramazzotti.

L’unica certezza è che la lunga e felice storia d’amore avuta con Tomaso Trussardi, il figlio del noto stilista bergamasco morto venticinque anni fa in un tragico incidente stradale, si è conclusa quasi due anni fa.

Da quel momento un velo di mistero avvolge la vita sentimentale di Michelle Hunziker, che nel frattempo nel 2023 è diventata anche nonna di un bimbo avuto dalla figlia Aurora. Qualcosa però in queste ultime ore è emerso, retroscena di un passato recente di cui la showgirl elvetica non parla pubblicamente.

Michelle Hunziker, i grandi amori non finiscono mai: ecco la verità due anni dopo

Non tutti forse ricordano che la Hunziker dopo la rottura definitiva con Trussardi ha avuto una relazione, durata non più di qualche mese, con un noto chirurgo ortopedico, Giovanni Angiolini, con un passato in tv avendo partecipato a un’edizione del Grande Fratello.

Intervenuto come ospite del programma Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, Angiolini ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione con la Hunziker: “Ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona alla quale vorrò sempre del bene“.

Michelle Hunziker, la confessione di Angiolini lascia tutti senza parole: lo ha detto in diretta

Il chirurgo ed ex gieffino ha poi proseguito nel suo racconto, confessando di non aver mai smesso di pensare alla sua ex compagna: “Se sei stato davvero innamorato di una persona non le puoi mai mancare di rispetto“.

Angiolini ha infine ammesso di nutrire ancora grande affetto nei confronti della conduttrice di Lugano: “L’amore è un sentimento che non ha un inizio e una fine, l’amore continua. La relazione può finire, ma il sentimento no. Gli amori, quelli veri, durano per tutta la vita“.