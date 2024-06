Fedez, altro che relazione segreta con Chiara: svelato il vero motivo dietro la lite con il noto collega

È un periodo particolarmente turbolento per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. C’è un altro problema per il rapper milanese

Non è un momento tra i più felici per Fedez. Il popolare rapper e conduttore radiofonico milanese, reduce dalla rottura definitiva con l’ormai ex coniuge Chiara Ferragni, sarebbe alle prese con non meglio precisati problemi di salute. E la relazione con una bellissima modella francese non sembra averlo rasserenato fino in fondo.

Mentre il caso della rissa con il personal trainer Cristiano Iovino si sarebbe risolto con un accordo extragiudiziale tra i due uffici legali e con un ampio sospiro di sollievo, la carriera di Fedez nel mondo della musica avrebbe incassato una pesante battuta d’arresto.

Il rapper qualche settimana fa avrebbe avanzato una proposta di collaborazione a un noto esponente italiano della trap, il genere musicale sviluppatosi tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila che prende origine dall’hip hop.

Una richiesta/offerta che a quanto pare, stando alle dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, è stata rispedita al mittente dal diretto interessato e senza neanche troppi scrupoli. Un intervento in diretta presso una nota emittente radiofonica ha scatenato il dibattito.

Fedez, che batosta: arriva il gran rifiuto da un big della trap: cosa è successo

Il personaggio in questione è Nicolò Rapisarda, romano, trentaquattro anni. I suoi fans però lo conoscono con il nome d’arte di Tony Effe, una vera e propria icona dell’universo della trap. Il ‘trapper’ è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio 105 e in quella circostanza ha sparato a zero contro Fedez.

Incalzato dal conduttore del programma, Tony Effe ha confermato i contatti avuto con l’ex marito della Ferragni: “Fedez ci ha provato con me, ma io stavo lavorando a un pezzo con Gaia (ex vincitrice di Amici) e quindi non l’ho fatto”.

Fedez, non è un periodo fortunato: il futuro è un’incognita

Sarebbe questo il vero motivo per il quale Fedez ha smesso da tempo di seguire Tony Effe sui social e non un presunto flirt con Chiara. Il rifiuto di quest’ultimo a collaborare non è stato accolto con serenità dal rapper meneghino che sta davvero attraversando un periodo complicato.

Il lavoro che non ingrana più di tanto, qualche problema di salute che ovviamente gli si augura di risolvere quanto prima ed infine l’amore con Fedez che viene paparazzato sempre con ragazze diverse e l’ultima in ordine di tempo proprio la modella francese durante l’ultimo Gran Premio di Montecarlo.