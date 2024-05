Pagano una miseria: Pier Silvio Berlusconi, questa non ci voleva | Autori dei suoi format di nuovo nella bufera

Da quando ha preso direttamente in mano le redini di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha dovuto affrontare diversi problemi, anche d’immagine

Tanti successi e qualche inciampo. Pochi in realtà per Pier Silvio Berlusconi, il presidente di Mediaset che dal giorno della scomparsa del padre ha preso in mano in prima persona le redini dell’azienda di famiglia, rivoluzionandone i palinsesti.

Le sue scelte, spesso drastiche e di rottura con il passato, hanno premiato il colosso televisivo di Cologno Monzese: i dati di ascolto indicano una crescita netta ed evidente di Mediaset, salvo qualche eccezione. Tra queste l’Isola dei Famosi, reality di punta presente in palinsesto da anni.

Il gioco che si svolge in Honduras non ha avuto riscontri positivi come accaduto nelle precedenti edizioni. L’allontanamento dalla conduzione di Ilary Blasi, il cui posto è stato preso da Vladimir Luxuria, non ha dato i frutti sperati. Anzi, lo share ha fatto registrare un vistoso calo degli ascolti.

Il pubblico non pare aver gradito il cambiamento di stile e di linea nella presentazione da studio e anche le dinamiche tra i naufraghi non hanno suscitato l’auspicato interesse tra gli spettatori, sia in tv che sulle piattaforme social. Insomma, un mezzo disastro.

Pier Silvio Berlusconi, questo sì che è un problema: L’Isola dei Famosi non paga

Come se tutto questo già non bastasse, le dichiarazioni rilasciate a una nota rivista di cronaca rosa da un ex naufrago da poco tornato in Italia sono destinate a scatenare nuove polemiche e accesi dibattiti. E a creare più di un grattacapo allo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Stiamo parlando del giovane modello e poeta Pietro Fanelli, che ha abbandonato l’Isola qualche giorno fa e che ora si è concesso un periodo di relax lontano da sguardi indiscreti. Fanelli, considerato da molti una delle poche figure interessanti di questa edizione del reality, ha attaccato duramente la produzione del programma.

Isola dei Famosi, la denuncia di Pietro Fanelli lascia tutti senza parole: ecco cosa è accaduto

Nel corso di una lunga intervista concessa alla nota rivista Novella 2000, Fanelli ha svelato alcuni particolari legati alla sua permanenza in Honduras: “All’inizio mi facevano i complimenti, forse perché incarnavo il personaggio che loro volevano. Quando invece ho evidenziato dei punti critici del reality mi hanno oscurato“.

C’è un altro aspetto che Fanelli stigmatizza ed è nello specifico il trattamento economico che la produzione del reality gli ha riservato: “Il compenso era davvero misero, visto che mi pagavano solo 100 euro al giorno. Quindi, parliamo di appena 700 euro a settimana“. Una cifra bassa rispetto agli standard a cui la televisione ha abituato.