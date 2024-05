“Ha ferito il mio onore”: caos dopo le parole di Amadeus | L’attacco durissimo di chi lo conosce molto bene

È oggetto di attente discussioni la scelta di Amadeus di lasciare la Rai. Il conduttore ravennate da qualche giorno è oggetto di attacchi

Amedeo Umberto Sebastiani continua a far discutere all’interno del mondo dello spettacolo. Per chi non lo sapesse stiamo parlando di Amadeus, il nome d’arte che il celebre conduttore e showman ravennate scelse tanti anni fa all’inizio della sua carriera.

Negli ultimi mesi è stato il personaggio del mondo dello spettacolo più discusso, a tratti anche criticato, per aver deciso di lasciare la Rai e di conseguenza il Festival di Sanremo accettando la ricca proposta del gruppo Discovery che lo ha voluto a tutti i costi per lanciare alla grande il Canale NOVE.

Amadeus negli ultimi tempi ha preso decisioni importanti, anche di rottura. L’addio alla Rai è stato l’ultimo passo, non certamente il primo. In precedenza lo showman ed ex dj romagnolo aveva interrotto il suo rapporto con il noto agente Lucio Presta che lo assisteva da molti anni.

Un addio sofferto e soprattutto infarcito di polemiche a distanza. Un botta e risposta durissimo che ha causato un deterioramento dei rapporti tra i due. A spiegare lo svolgersi degli eventi è stato proprio Presta, intervenuto durante il festival della Tv di Dogliani.

Amadeus, l’attacco di Lucio Presta lascia il segno: tutti i dettagli

Sembrano lontani anni luce i tempi in cui tra Amadeus e il manager di origine calabrese regnava l’armonia, avendo instaurato nel tempo un rapporto di sincera e profonda amicizia. Durante il suo intervento al Festival di Dogliani Presta ha chiarito i motivi di una rottura che per molti è ancora oggi inspiegabile.

“L’ho fatto aspettando tempi e modi, rispettando l’azienda e Amadeus, rispettando che finisse Sanremo – ha chiarito subito -. Amedeo, che stimo moltissimo da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa che non si fa neanche nei confronti del tuo peggior nemico“.

Amadeus, il botta e risposta è durissimo: le accuse nei confronti del conduttore

Il fattaccio risalirebbe all’ultimo Capodanno, quello che Amadeus ha presentato in Calabria. In quel preciso contesto lo showman ravennate avrebbe pronunciato la seguente frase: “Lucio Presta sa quello che ha fatto“.

Parole che hanno mandato su tutte le furie il manager che da quel momento ha messo una pietra sopra ogni tipo di rapporto con Amadeus: “Non potevo accettare una frase così, lui ha ferito la mia onorabilità. Ho voluto spiegare come sono andate le cose. Non ci sentiamo, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto“.