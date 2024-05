“Prendevo solo due pillole”: naufrago di Vladimir Luxuria racconta tutto | L’agghiacciante motivo dietro l’abbandono

Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha visto un numero significativo di addii causati da molti problemi, alcuni anche di natura psicologica

Un’edizione dell’Isola dei Famosi falcidiata da una serie impressionante di ritiri. Quasi non si contano i naufraghi che dall’inizio del reality hanno dovuto abbandonare l’Honduras: chi per motivi di salute, chi invece per aver infranto le regole del gioco.

Nel frattempo non sembra arrestarsi l’emorragia di ascolti iniziata dopo le prime puntate del reality: la scelta dei vertici di Mediaset di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria non è stata premiata dal pubblico e dai telespettatori.

Non è un caso che da qualche settimana siano in aumento le voci a proposito di un ritorno nella prossima stagione di Ilary Blasi. Intanto in Honduras continua lo stillicidio di abbandoni da parte dei naufraghi. Un caso su tutti ha fatto discutere sia sull’Isola che tra il pubblico.

Vladimir Luxuria sta gestendo nel migliore dei modi uno scenario che mai avrebbe immaginato di dover affrontare. E in fondo è anche a causa di così tante avversità che l’ex parlamentare non ha convinto nella conduzione del reality stesso.

Vladimir Luxuria, il racconto del naufrago è agghiacciante: cosa è successo

È accaduto che ad un certo punto la produzione ha annunciato il ritiro dello scrittore Daniele Radini Tedeschi senza specificarne la ragione, ma a qualche settimana di distanza lo stesso autore ha voluto chiarire una volta per tutte le ragioni del suo forfait.

Durante l’Isola dei Famosi Tedeschi aveva più volte glissato sul suo malessere e anzi durante un collegamento dall’Honduras aveva dichiarato quanto la partecipazione al reality gli avesse giovato: “A Roma prendevo dieci farmaci al giorno, qui ne prendo solo due, sono guarito. Sto molto meglio“.

Vladimir Luxuria, Radini Tedeschi dice tutto: “Non ce l’ho fatta”

In realtà le sue condizioni psicologiche sono poi rapidamente peggiorate tanto da sentirsi obbligato ad abbandonare il reality. “Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia“. Nonostante quindi la vicinanza degli altri naufraghi, in particolare quella di Edoardo Stoppa, la situazione non è migliorata.

Dunque si è concretizzato l’ennesimo addio di un’edizione dell’Isola dei Famosi davvero sfortunata. Nel frattempo il gioco si avvia stancamente alla conclusione e i vertici di Mediaset sono già al lavoro per riportarlo ai livelli di ascolto delle precedenti stagioni.