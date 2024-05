“Attento a quello che dici”: Grande Fratello, scontro durissimo tra due ex concorrenti | Volano stracci in diretta

Burrascoso confronto in diretta tv tra due ex protagonisti del Grande Fratello. Un’accesa discussione che ha rischiato di degenerare

Un dibattito molto acceso che ha rischiato di degenerare. L’oggetto della discussione, il caso di Ambra Angiolini che qualche giorno fa ha pubblicato sui suoi profili social alcuni articoli di giornale risalenti a metà degli anni novanta, nel periodo in cui conduceva Non è la Rai.

L’attrice e showgirl ha condiviso alcuni stralci in cui veniva definita “palloncino gonfiato” e “ragazza extra large“. Attacchi molto duri, offese personali che travalicavano il normale diritto di critica. Ambra ha riscosso la solidarietà della stragrande maggioranza dei suoi fan, ma c’è qualcuno che la pensa diversamente.

È accaduto che nel corso del programma Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino, l’ex giornalista di LA7 abbia aperto la discussione relativa al tema del cosiddetto ‘body shaming’ ponendo al centro del dibattito le accuse rivolte da Ambra Angiolini ai giornalisti e ai media in genere.

Ed è proprio su questo argomento che tra due ex protagonisti del Grande Fratello, Raffaello Tonon e Sara Manfuso, è andato in scena un durissimo e acceso confronto dialettico. Uno scontro innescato dall’opinionista e conduttore radiofonico milanese.

Grande Fratello, lo scontro tra i due ex gieffini è da allarme rosso: cosa si sono detti

Tonon è andato subito controcorrente prendendo le parti della stampa: “Con tutto il rispetto per i disagi di tutti, ma non si può sempre dare la colpa alle istituzioni, ai giornalisti e alla stampa. Ambra era una ragazzina molto esposta, è inevitabile qualche incidente di percorso che capita a tutte le persone note“.

Le parole di Tonon hanno scatenato l’immediata e veemente reazione di Sara Manfuso, presente anche lei in studio: “Fermati qui, stai attento con le parole perché questi sono temi molto delicati. Non puoi parlare così, non puoi dire che fosse colpa sua“.

Grande Fratello, il pubblico prende le parti di Sara Manfuso: Tonon esce sconfitto

Myrta Merlino ha cercato di placare gli animi moderando i toni del dibattito, ma il pubblico ha chiaramente preso posizione contro le parole di Raffaello Tonon. Alla fine la stessa conduttrice si è schierata a favore di Ambra Angiolini: “Ambra ha combattuto una guerra che non doveva nemmeno combattere“.

L’ex giornalista di LA7 non ha dubbi: “Com’è possibile dire quelle cose su una ragazza? Aveva preso tre chili, mica aveva fatto una rapina. Ci dobbiamo far offendere perché siamo personaggi televisivi?“. Tonon sconfitto, non ha replicato.