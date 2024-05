Portala subito a Sanremo: fioccano richieste per Carlo Conti | Tutti la vogliono come sua co-conduttrice

Carlo Conti condurrà le prossime due edizioni del Festival di Sanremo: il popolare showman toscano non ha ancora scelto i suoi co-conduttori

Era nell’aria da settimane, qualche giorno fa è arrivato il tanto atteso annuncio. Sarà dunque Carlo Conti a condurre per i prossimi due anni, 2025 e 2026, il Festival di Sanremo al posto di Amadeus che non più tardi di un mese fa ha dato il suo addio alla Rai.

Il presentatore e showman fiorentino ha dichiarato di non aver avuto il minimo dubbio ad accettare la proposta dei vertici di Viale Mazzini e di sentirsi pronto a raccogliere la pesante eredità lasciatagli dall’ex dj romagnolo.

Conti deve ora andare alla ricerca di altre figure importanti, necessarie a completare la squadra che lo affiancherà sul palcoscenico del Teatro Ariston. Una in particolare suscita l’interesse e la curiosità del pubblico: il ruolo della futura co-conduttrice.

Come da tradizione sarà infatti una donna del mondo dello spettacolo ad assumersi la corresponsabilità di presentare la kermesse sanremese. Negli ultimi giorni sono circolati nomi di un certo spessore, perfino una star della musica leggera come Annalisa.

Sanremo, spunta la candidatura a sorpresa: Carlo Conti non ha altra scelta

È poco probabile che l’interprete savonese possa cambiare ruolo all’improvviso. Molto più facile invece immaginare che sia una showgirl di provata esperienza ad affiancare Carlo Conti tra poco meno di un anno.

I profili giusti non mancano, le professionalità di alto livello neanche. A quanto pare però il pubblico ha già fatto la sua scelta, senza alcun dubbio o tentennamento di sorta. Il nome che da giorni è sulla bocca di tutti è quello di una conduttrice molto popolare ma in questo momento ‘disoccupata’ e stiamo parlando della casertana Barbara D’Urso.

Sanremo, il pubblico vota per Barbara D’Urso: l’appello accorato a Carlo Conti

Molti spettatori vorrebbero l’esordio di Barbara D’Urso, l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, sul palcoscenico dell’Ariston. Il profilo e le caratteristiche sono quelle giuste: grande esperienza televisiva, un tasso di popolarità molto alto, spigliatezza, disinvoltura davanti alle telecamere e voglia di mettersi di nuovo in gioco.

In questo momento però Carlo Conti non sembra aver preso in considerazione la candidatura della D’Urso. Lo showman fiorentino è in cerca di una soluzione che renda il prossimo Festival di Sanremo ancora più dinamico e divertente dei precedenti. L’idea è di puntare su una sorta di versione femminile di Fiorello. Staremo a vedere.