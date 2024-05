Brutto colpo per Fedez: sotto accusa anche come padre | La stoccata al veleno di chi lo conosce da anni

Non è un periodo facile per Fedez. Il rapper e conduttore radiofonico è sotto accusa: a puntare l’indice contro di lui un ex grande amico

Fedez nella bufera. Il popolare e discusso rapper milanese, da quando è naufragato il matrimonio con l’influencer e modella Chiara Ferragni sembra aver perso, almeno in parte, il controllo di sé e della sua vita.

Nelle ultime settimane è stato al centro di una vicenda finita sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, l’ormai famigerata rissa con il personal trainer romano Cristiano Iovino. Una storia tutt’altro che lineare e dai risvolti piuttosto inquietanti.

Nei confronti di Fedez è partita la denuncia da parte delle forze dell’ordine in merito al reato di rissa e lesioni, anche se i due principali protagonisti della rissa/aggressione hanno trovato nelle ultime ore un accordo in base al quale Iovino rinuncerà a procedere con la querela nei confronti del rapper.

L’intesa extra giudiziale rischia però di non bloccare l’iniziativa della Procura di Milano: per il reato di rissa infatti il pubblico ministero è tenuto a procedere d’ufficio. A prescindere dalla piega che prenderà questa storia, restano i comportamenti inqualificabili tenuti dall’ex marito della Ferragni.

Fedez, che batosta: il celebre artista ex amico non fa sconti. È successo in radio

Le ultime disavventure di Fedez rischiano di alienargli le simpatie di molti suoi colleghi di lavoro e perfino dei suoi amici più stretti. Uno di questi è J-Ax, il rapper e fondatore degli Articolo 31, il duo hip hop di maggior successo della musica italiana.

Dopo anni di fraterna e solida amicizia, il rapporto tra i due protagonisti della scena musicale si è incrinato paurosamente. Tanto che nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Deejay, J-Ax ha lanciato pesantissime accuse nei confronti del suo (ex) emico.

J-Ax, che bordata contro Fedez: “Non rispetto più chi si comporta così”

Pur senza fare il suo nome, il leader degli Articolo 31 sembra rivolgersi proprio a Fedez: “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Dal momento in cui coinvolgi altre persone, una famiglia, un partner e soprattutto un figlio, tutto cambia drasticamente“.

J-Ax è un fiume in piena: “Non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumerti le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto più“. Si attende una replica del diretto interessato.