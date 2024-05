“Non ho più ballato”: la bocciatura ad Amici ha stroncato la sua carriera | Una vita completamente stravolta

Amici stavolta finisce sotto accusa. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi non ha lasciato bei ricordi in tutti i suoi allievi

Gli indici di ascolto continuano a premiarlo, così come l’interesse che continua a suscitare negli spettatori. Il talent Amici sembra non passare mai di moda nonostante sia trascorso quasi un quarto di secolo dalla sua prima edizione.

Il talent show ideato e condotto dall’immarcescibile Maria De Filippi ha segnato e continua a segnare la storia della televisione italiana. E soprattutto continua a scoprire grandi talenti tra aspiranti cantanti e ballerini.

Nomi altisonanti della musica italiana degli ultimi anni hanno avuto in Amici un importante trampolino di lancio. Va però sottolineato come non tutti i i giovani che hanno avuto la fortuna di partecipare ai casting sono stai poi scelti dalla produzione.

Uno dei tanti protagonisti del mondo dello spettacolo ad un passo da Amici è oggi diventato un attore comico tra i più amati dagli spettatori. Si tratta di un protagonista del piccolo schermo e soprattutto di Youtube, la piattaforma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Amici, il sogno spezzato tanti anni fa: “Sono stato malissimo”. Fan in rivolta

Stiamo parlando di Ciro Priello, attore e youtuber napoletano ideatore e fondatore del gruppo comico “The Jackal”, che da anni riscuote un enorme successo di critica e pubblico. Priello, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha parlato a lungo del suo passato.

Questi ha rivelato un curioso e intrigante retroscena, legato alla sua esperienza avuta prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi: “Fu la mia più grande sconfitta. Entrai nella scuola di Amici dopo aver superato cinque provini tra cinquemila aspiranti ballerini. All’epoca la danza era la mia grande passione“.

Amici, Ciro Priello spiazza tutti: “Fu una grande delusione, ma c’è anche un lato positivo”

“Non fui mai chiamato al microfono e ci rimasi davvero male, soprattutto alla luce dell’enorme fatica che avevo fatto per superare tutti quei provini. C’è però un aspetto positivo di quella vicenda – chiarisce Priello -. Se avessi proseguito con la danza non avrei sperimentato nient’altro“.

E la sperimentazione è stato finora proprio il marchio di fabbrica di Priello e dei suoi colleghi e amici che fanno parte di “The Jackal”. Da gruppo comico si è trasformato in un vero e proprio collettivo, un marchio che produce programmi e serie che spopolano sul web.