In tv solo raccomandati e amanti: ex gieffino contro Milly Carlucci | Coinvolti anche due volti noti della Rai

Milly Carlucci sta lavorando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle che avrà inizio il prossimo autunno ma finisce sotto accusa

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è già in cantiere. Milly Carlucci da settimane è al lavoro con l’obiettivo di formare il cast che si contenderà la vittoria nel talent show più seguito e amato della televisione italiana.

L’ex campionessa di pattinaggio che debuttò in televisione come inviata nel programma L’altra domenica, condotto alla fine degli anni settanta da Renzo Arbore, gode della stima e dell’affetto di milioni di spettatori ed è al tempo stesso un pilastro inamovibile dei palinsesti Rai.

Negli ultimi giorni però la conduttrice romana è finita sul banco degli imputati, messa sotto accusa da un personaggio piuttosto noto della TV di Stato che ha acquisito grande popolarità per la sua frequente partecipazione al programma di Bruno Vespa, Porta a porta.

Stiamo parlando di Jonathan Kashanian, l’opinionista di origine israeliana che si fece notare vincendo la quinta edizione del Grande Fratello dei primi anni duemila. Questi nel corso di una lunga intervista concesso a TvBlog ha sferrato un durissimo attacco alla Carlucci.

Milly Carlucci sul banco degli accusati: “Quella regola è discriminatoria”. Tutti i dettagli

Kashanian ha confessato il suo desiderio di far parte del cast di Ballando con le stelle, ma a causa di una regola imposta dalla stessa conduttrice, la sua candidatura è stata respinta. Milly Carlucci infatti ha più volte dichiarato che le porte del suo show sono chiuse per quei personaggi del mondo dello spettacolo che abbiano preso parte ad almeno un reality.

Una regola che secondo Kashanian è profondamente sbagliata: “Stimo tantissimo Milly Carlucci, ma questa è una norma che discrimina. Quando ho partecipato al Grande Fratello avevo appena ventitré anni, nel frattempo ho lavorato in molti programmi e il pubblico ancora oggi mi ama”.

Milly Carlucci, Kashanian è un fiume in piena: “Quelle due eccezioni non mi vanno giù”

Le accuse di Kashanian non finiscono qui. L’opinionista israeliano ricorda infatti come in due occasioni Milly Carlucci abbia fatto uno strappo alla regola sui reality: “Cara Milly, se hai messo questa regola discriminatoria e offensiva, allora perché Al Bano e Simona Ventura hanno partecipato?“.

In effetti sia il cantante pugliese che la nota conduttrice tv hanno preso parte a Ballando con le stelle, nonostante entrambi in passato avessero partecipato a un reality show televisivo. Si attende a questo punto una risposta di Milly Carlucci.