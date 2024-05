Scoppia il caso ad Amici: due ex allievi sono ai ferri corti | Il gesto durissimo subito dopo la finale

Si è conclusa con il trionfo di Sarah Toscano la 23/a edizione di Amici, il talent ideato da Maria De Filippi. E le polemiche non mancano

L’ultima serata di Amici, la finale andata in onda sabato scorso su Canale 5, ha fatto registrare un ascolto di tutto rispetto. Entusiasmo alle stelle per la vincitrice, la giovanissima cantante Sarah Toscano e per la seconda classificata, la talentuosa ballerina Marisol.

Il clima idilliaco che si è respirato per tutta la serata, arricchito dalle attese cariche di adrenalina per il televoto che ha deciso l’esito della finale, si è però esaurito al termine del programma. Sono infatti riaffiorati vecchi rancori e accese polemiche tra alcuni protagonisti della scuola.

A telecamere spente una volta per tutte, tra due giovani cantanti si è consumata la rottura definitiva concretizzatasi sui propri profili social. Si è in realtà raggiunto l’apice di una tensione che già era tangibile da un po’ di tempo.

I protagonisti di uno scontro protrattosi per settimane sono Mida e Lil Jolie che avevano avuto diversi screzi durante la loro permanenza all’interno del talent show nel corso della stagione. In più occasioni tra i due sono volate parole grosse e il clima non è mai stato troppo amichevole.

Amici, dopo la finale volano gli stracci: che scontro tra Mida e Lil Jolie

Un po’ di tempo fa mentre i due ragazzi erano in casetta insieme Lil Jolie aveva apostrofato Mida con epiteti piuttosto duri, avendolo definito presuntuoso ed arrogante e rivelando di sentirsi infastidita dal suo comportamento: “Forse lo fai perché sei stato insicuro in passato ma dovresti imparare a stare un po’ più down”.

Insomma, tra i due cantanti non è mai corso buon sangue e le tensioni sono esplose una volta per tutte al termine del programma. Una rottura definitiva che ha portato il cantante italo-venezuelano a togliere il ‘segui’ ai profili social di Lil Jolie.

Amici, cosa succederà ora tra Mida e Lil Jolie: i fan si schierano

Il gesto di Mida ha scatenato le immediate reazioni dei fan di Amici, schieratisi quasi tutti con lui contro Lil Jolie. “Ha fatto bene“, “Era ora“, “Non ha avuto alternative“, questi i commenti più gettonati intravistisi sui social.

Difficile ipotizzare cosa succederà nelle prossime settimane, ma l’ipotesi più gettonata è che tra i due la rottura diventi irreversibile. Nessuno dei protagonisti pare infatti disposto a compiere il classico passo indietro.