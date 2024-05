Fedez, dopo la difficile separazione il suo cuore è tornato a battere: pensa sempre ad una nota ex gieffina

Fedez è nella bufera: il noto rapper e conduttore radiofonico, ormai ex compagno di Chiara Ferragni, è ormai al centro di cronaca e gossip.

È di nuovo sulle prime pagine dei giornali, stavolta sia per notizie di cronaca che di gossip. Fedez è infatti indagato dalla Procura di Milano per due reati ossia per rissa e lesioni.

L’alterco avuto con il personal trainer romano Cristiano Iovino, il quale avrebbe poi subito un vero e proprio pestaggio ad opera del noto rapper insieme ad alcuni ultras del Milan, è diventato oggetto di inchiesta da parte dei magistrati milanesi.

Insomma un momento complicato per l’ex marito di Chiara Ferragni che, da quando è nuovamente single, si è reso protagonista di gesti e azioni quanto meno discutibili. Il diretto interessato però fa spallucce, continua a dichiararsi innocente e si fa vedere spesso e volentieri in pubblico.

Non è passata inoltre inosservata la sua presenza al Salone del libro di Torino mentre nel frattempo i rotocalchi specializzati e i siti di gossip pubblicano i nomi di possibili nuove fiamme dell’ex marito di Chiara Ferragni. Una in particolare sta circolando da giorni con una certa insistenza.

Fedez, spunta un nuovo amore? Si tratta di un’ex gieffina. I social esplodono

È il noto portale Dagospia, in genere ben informato sulle vicende sentimentali dei personaggi più in vista dello showbiz, a fare il nome di un’ex gieffina che avrebbe conquistato il cuore del rapper milanese. Si tratta di una nota influencer finita spesso sulle copertine dei siti specializzati.

Stiamo parlando della bellissima Taylor Mega, nel recente passato grande protagonista tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi e come ospite d’onore al Grande Fratello. La Mega ha dichiarato apertamente la sua bisessualità e nel corso del tempo le sono state attribuite relazioni sia con donne che con uomini.

Fedez, nasce una love story con Taylor Mega? Ecco cosa sappiamo

Il nome di Taylor Mega non è stato fatto a caso. Infatti, sempre secondo le informazioni raccolte da Dagospia sarebbe lo stesso Fedez a parlarne spesso e volentieri, sempre rigorosamente in privato, con alcuni dei suoi amici più stretti. Da sottolineare che i due non sono mai stati beccati insieme.

In attesa di raccogliere altri e più probanti indizi, il rapper milanese è chiamato a difendersi dall’accusa di rissa mossagli dalla Procura meneghina. Nei prossimi giorni potrebbero emergere novità importanti. Staremo a vedere.