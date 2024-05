Myrta Merlino, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: fatta fuori senza alcuna pietà

L’approdo di Myrta Merlino a Mediaset è stato voluto a tutti i costi da Pier Silvio Berlusconi. Una scelta che il pubblico non ha premiato

Pier Silvio Berlusconi l’estate scorsa ha deciso di dare il via a una rivoluzione. Il primogenito di Silvio Berlusconi, da anni presidente di Mediaset, ha ritenuto che fosse arrivato il momento giusto per imprimere una svolta epocale ai palinsesti di Cologno Monzese.

Una delle conseguenze del nuovo corso è stato l’addio di alcune figure storiche della tv privata, tra cui la storica conduttrice di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso. Al suo posto Berlusconi jr ha chiamato la giornalista di LA7, Myrta Merlino.

A distanza di otto mesi dall’approdo su Canale 5 dell’ex conduttrice di “L’aria che tira“, si può affermare senza alcuni timone di una smentita che i risultati siano stati di gran lunga inferiori alle attese e alle aspettative dello stesso Pier Silvio.

La nuova versione di “Pomeriggio 5” ha fatto registrare un preoccupante calo degli ascolti, secondo i critici televisivi da attribuire in gran parte alla conduzione di Myrta Merlino. Evidentemente il pubblico di quella fascia pomeridiana non ha gradito l’addio della D’Urso e adesso una decisione dei vertici sembra confermare questa preoccupazione

Myrta Merlino, il suo stile non piace ai telespettatori: l’addio è inevitabile

L’ex giornalista di LA7 è accusata di non creare un clima di empatia con il pubblico da casa che la giudica troppo fredda e distaccata. Ed è proprio per questo forse che “Pomeriggio 5” ha accusato un calo così evidente degli ascolti.

A causa di questa emorragia di consensi i vertici di Mediaset hanno deciso di cambiare ancora una volta, da subito. A sorpresa Myrta Merlino dovrebbe lasciare la conduzione del programma alla fine di maggio, due settimane prima della chiusura estiva.

Myrta Merlino, è finita: al suo posto arriva Cesara Buonamici? L’indizio parla chiaro

Nelle ultime due settimane alla guida di “Pomeriggio 5” dovrebbe andare il giornalista Giuseppe Brindisi, mentre per il prossimo autunno il nome in pole position è quello di Cesara Buonamici, la giornalista del TG5 che in questa stagione televisiva si è messa in gioco anche come opinionista del Grande Fratello.

La Buonamici è molto amata dal pubblico e a differenza della Merlino è uno dei volti storici delle reti Mediaset. Vedremo se tutte queste indiscrezioni riportate dal sito Dagospia troveranno conferma nelle prossime settimane. La certezza è che a Cologno Monzese c’è aria di grandi cambiamenti.