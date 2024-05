Tecnica della gruccia: usa questo trucchetto quando stendi il bucato | Risparmi centinaia di euro sulla bolletta

Il lavaggio di vestiti, abiti e biancheria è una delle attività più frequenti e importanti che riguardano la pulizia della nostra casa

Il bucato è una necessità, un obbligo ineludibile che a volte può diventare un’ossessione. Pulire a fondo abiti, vestiti e biancheria è un’attività che ci può tenere impegnati quasi tutti i giorni, un impegno che non si limita a riempire la lavatrice.

Il momento più importante di ogni bucato che si rispetti è forse la cosiddetta fase due, quella in cui tutta la roba appena lavata e bagnata va stesa per l’asciugatura. Ed è qui che possono sorgere dei problemi a volte difficili da risolvere.

Capita molto più spesso di quanto non si creda di assistere alla formazione di pieghe sui vestiti, pieghe destinate a rimanere anche dopo che gli stessi abiti si sono asciugati. Per ogni problema per fortuna esiste la soluzione e anche questo caso non fa eccezione.

In questo caso in nostro aiuto può venire la cosiddetta “tecnica della gruccia”. Un rimedio che non tutti conoscono ma che può risolvere nel migliore di modi e con grande facilità questo tipo di problematica.

Bucato da stendere, con la tecnica della gruccia si va sul sicuro: ecco come fare

Com’è noto per stendere il bucato è necessario armarsi di tanta pazienza e una buona dose di attenzione e cura dei dettagli. L’obiettivo prioritario è far sì che i nostri abiti una volta asciutti non presentino fastidiose e sgradite pieghe.

Per raggiungere l’agognato obiettivo è sufficiente far leva sulla succitata tecnica della gruccia che consiste nell’uso massiccio del classico appendiabiti. È lì che andranno stesi i capi più facili alla formazione di pieghe o altri segni molto simili.

Bucato senza pieghe, il successo è garantito con un capo di abbigliamento

I capi in questione altro non sono che le camicie: eleganti, utili e che spesso ci rappresentano in base ai colori e allo stile. Ma proprio la camicia è il capo d’abbigliamento più difficile da stendere. In questi casi è sufficiente lasciarle asciugare appese a una gruccia evitando di agganciarle con le classiche mollette.

Così facendo le nostre camicie una volta asciutte non avranno addosso le fastidiose pieghe di cui abbiamo parlato in precedenza. Questa mossa ha così i suoi effetti anche sulla famosa stiratura. Senza pieghe non sarà necessario ricorrere al ferro da stiro e così si potranno risparmiare anche centinaia di euro sulla bolletta a fine mese.