Tappeto sporco: con questo ingrediente puoi eliminare anche le macchie più ostinate | Lo trovi nella tua dispensa

La presenza di tappeti in casa offre un tocco di eleganza e stile al salotto o al soggiorno. Bisogna però fare attenzione alla loro pulizia

Per rendere il nostro appartamento più elegante e accogliente non c’è niente di meglio che arricchire alcune stanze di importanza ‘strategica’ come il salotto o il soggiorno con qualche bel tappeto. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, basta saper fare la scelta giusta.

Dal momento in cui lo stendiamo sul nostro pavimento dobbiamo ricordarci di tenerlo pulito il più possibile: polvere e e sporcizia possono creare problemi non solo alla nostra casa, ma anche alla nostra salute.

La formazione di acari causata soprattutto dalla polvere è in tal senso uno dei fattori più importanti di rischio. Ed è proprio per questo che la prevenzione è a dir poco essenziale: la pulizia abituale del nostro o i nostri tappeti è un’attività a cui non possiamo sottrarci.

Esistono metodi e rimedi diversi a cui possiamo ricorrere, ma ciò che conta è raggiungere l’obiettivo: tenere pulito e in ordine il nostro tappeto. Partiamo dal sistema forse più diffuso e conosciuto, vale a dire l’uso dell’aspirapolvere.

Tappeto sporco, quanti rimedi per pulirlo a fondo: ecco i più efficaci

Purtroppo però la polvere non è l’unico nemico contro il quale dobbiamo combattere. È facile infatti trovare sui nostri tappeti macchie di sporco di vario tipo. Di fronte a quelle più secche è sufficiente applicare e lasciar agire per circa mezz’ora un po’ di bicarbonato di sodio.

Se invece le macchie in questione sono particolarmente oleose possiamo impiegare un mix composto da bicarbonato e amido di mais o in alternativa fare ricorso ad acqua calda e bicarbonato con l’aggiunta di un po’ di aceto.

Tappeti sporchi, a volte basta un po’ di acqua: i dettagli

Per quanto riguarda lo sporco meno aggressivo e ostinato basta fare uso di un po’ di acqua ossigenata, senz’altro più efficace della semplice acqua del rubinetto. Come si può vedere i rimedi per la pulizia dei nostri tappeti sono parecchi.

Solo così del resto riusciremmo ad evitare il formarsi di nemici poco visibili ma non per questo meno insidiosi. Ne va della pulizia della nostra casa e soprattutto della nostra salute. Dall’aspirapolvere all’acqua ossigenata, le opzioni non mancano.