Prendi una noce e strofinala sul tuo pavimento in parquet | Lo fanno tutti ed i risultati sono stupefacenti

Il parquet è un vero e proprio gioiello della nostra casa e per questo va salvaguardato in tutti i modi. Esiste un metodo quasi infallibile

È il fiore all’occhiello di un appartamento, è il tocco di classe che gratifica le nostre scelte per un arredamento di grande qualità. Il parquet è forse il tipo di pavimento più bello e prezioso e proprio per questo motivo va tenuto sempre pulito e lucido.

Tanto bello ed elegante quanto purtroppo fragile, il parquet rischia di rovinarsi con estrema facilità. È sufficiente che un bambino ci giochi sopra o che qualche animale domestico lo attraversi spesso perché si formino dei graffi che non avremmo mai voluto vedere.

In questo caso non è necessario disperarsi più di tanto. Esiste una soluzione sicura ma al tempo stesso non molto economica che consiste nel rivolgersi a qualche azienda che opera nel settore della manutenzione dei pavimenti e affidarsi completamente a loro.

Se invece non si vuole spendere molto ci si può orientare su un metodo del tutto naturale e di grande efficacia che permette di eliminare gradualmente i graffi dal parquet. Stiamo parlando di qualcosa a cui nessuno di noi avrebbe mai pensato.

Per tenere in ordine il nostro parquet può bastare una noce: ecco perché

È sufficiente strofinare una comunissima noce sgusciata proprio sulla parte graffiata del parquet per farla tornare esattamente com’era prima. Ovviamente non c’è niente di sovrannaturale o di misterioso in questa pratica.

È tutto merito dei cosiddetti olii naturali presenti in abbondanza in questo tipo di frutta secca. Grazie agli olii il graffio viene a tutti gli effetti riparato facendo tornare a splendere il nostro meraviglioso parquet. La stessa procedura si può ripetere su tutte le superfici in legno.

Come usare al meglio la noce sul parquet senza commettere errori: i dettagli della procedura

Nel momento in cui si procede per togliere i graffi dal parquet bisogna in primis scegliere una noce fresca e matura. Dopo averle tolto il guscio, si passa il frutto secco sulla parte interessata alla stregua di una gomma da cancellare.

Nell’istante in cui applichiamo la noce è necessario fare attenzione a non premere con troppa energia la noce sul parquet. Subito dopo basta aspettare qualche minuto per poi passare un panno pulito e morbido per togliere i residui in eccesso.