Basta bottiglie di plastica durante le tue passeggiate | Alla LIDL trovi la soluzione perfetta ad un prezzo stracciato

La LIDL ha risolto un problema comune a molti: cosa mettere nello zaino per dissetarci durante una bella e lunga passeggiata

Si avvicina l’estate e tutti gli amanti della montagna già pregustano la possibilità di immergersi in meravigliosi paesaggi a stretto contatto con la natura incontaminata. Lunghe e appaganti passeggiate attendono gli innamorati degli scenari montani nei prossimi mesi.

Sono in tantissimi a non vedere l’ora di preparare gli zaini per poi mettersi in cammino alla scoperta dei sentieri e dei percorsi più suggestivi, sia sugli Appennini che sulle Alpi. E uno dei momenti più importanti è proprio quello in cui si tratta di decidere cosa portare con sé prima di affrontare l’escursione di turno.

Un elemento che nel nostro zaino non può mai mancare è l’acqua. Dissetarsi è forse la prima regola da seguire in vista di un lungo cammino da percorrere e a tal proposito la scelta del contenitore ad hoc da portarsi dietro cade quasi sempre sulla classica bottiglia di plastica.

In genere il ballottaggio è tra due o tre bottigliette piccole e una sola più capiente. La scelta dei contenitori di plastica usa e getta però mal si combina con le linee guida della sostenibilità ambientale, entrate ormai nel nostro vivere quotidiano.

Addio bottiglia di plastica, la LIDL ci offre il prodotto migliore per dissetarci: tutti i dettagli

A risolvere questo problema ha pensato il gruppo tedesco LIDL, che proprio in vista delle vacanze estive ha lanciato e messo in vendita un prodotto destinato a raccogliere molti consensi e a riscuotere un enorme successo tra i futuri vacanzieri.

Nel volantino delle offerte valide dal 13 al 19 maggio è presente un’interessante e soprattutto utile borraccia termica, contenente mezzo litro d’acqua, molto facile da portare e dotata di alcune caratteristiche a dir poco uniche.

LIDL, la borraccia da passeggiata è unica nel suo genere: il costo è alla portata di tutti

In primis è realizzata con acciaio inossidabile, isolata a doppia parete. Inoltre possiede un filtro per tè integrato che consente di poter dissetarsi anche con questa bevanda. E soprattutto mantiene la temperatura fino a 6 ore, sia che si tratti di caldo che di freddo.

Ci sono dunque tutti i presupposti affinché la borraccia termica della LIDL prenda il posto, in via definitiva, delle bottigliette di plastica. Anche perché il costo di questo articolo, 8,99 euro alla confezione, è davvero alla portata di tutti.