Bucato fresco e profumato: butta via tutti i detersivi che hai in casa | Ti basta solo questo ingrediente

La pulizia dei nostri vestiti e in generale di tutto l’abbigliamento oltre a coperte, tovaglie e lenzuola, è da sempre di vitale importanza

Il bucato è una necessità, un obbligo al quale nessuna famiglia può sottrarsi. Lavare e pulire nel migliore dei modi vestiario, abbigliamento di ogni tipo, lenzuola e tovaglie, è un obbligo che riguarda il benessere e la salute di tutti.

Il segreto sta nell’utilizzare il miglior detergente o detersivo in circolazione: sul mercato se ne trovano in quantità industriali e di tutte le marche possibili e immaginabili. Il problema legato all’uso di determinati prodotti è la presenza negli stessi di pericolose sostanze chimiche.

Purtroppo parecchie di queste sostanze contenute nei detersivi chimici sono potenzialmente pericolose per la salute. Ci riferiamo in particolare ai cosiddetti tensioattivi, che si trovano soprattutto nei detersivi e sono fondamentali nel rimuovere lo sporco.

Ci sono tensioattivi naturali contenuti nei detersivi biologici che non costituiscono una minaccia per la nostra salute, ma che comunque è molto meglio evitare. Così come la candeggina, essenziale per disinfettare il bucato ma teoricamente dannosa per l’uomo.

Bucato pulito e profumato, bando a detersivi e ammorbidenti: c’è l’alternativa

Il rischio più concreto a cui andiamo incontro entrando in contatto con i composti chimici presenti in abbondanza in detersivi e ammorbidenti è l’insorgere di fastidiose allergie anche e soprattutto in soggetti non allergici. Per evitare tutto questo non resta che cambiare metodo nel fare il bucato.

Esistono infatti eccellenti alternative a cui si può fare ricorso, come ad esempio una miscela realizzata solo ed esclusivamente con elementi naturali che renderà il nostro bucato pulito e molto profumato. Una mistura facilissima da preparare.

Fare il bucato con l’acqua, non è un’assurdità: ecco come fare

È sufficiente versare 200 ml di acqua in un flacone spray, quello che in gergo si definisce spruzzino, a cui dobbiamo aggiungere 20 gocce del nostro olio essenziale preferito. Infine completiamo la miscela con due cucchiai di alcool denaturato e mescoliamo a dovere.

Il composto è così pronto per essere versato sul nostro bucato prima del consueto lavaggio in lavatrice. Una volta concluso il tutto, avremo un bucato pulito, profumato e soprattutto sicuro per la nostra salute. Niente fattori di rischio come nei detersivi chimici. Come si vede i metodi naturali hanno prevalso anche in questa occasione e farne a meno è ormai impossibile.