Furti in appartamento, attenzione se hai questo tipo di finestre: i ladri possono aprirle in meno di 3 minuti

I furti negli appartamenti rappresentano una vera e propria piaga soprattutto nel nostro Paese. Per prevenirli bisogna fare grande attenzione

Non c’è incubo peggiore per tutti i cittadini onesti e per bene che sentirsi violati nell’intimità della propria casa, delle proprie mura domestiche. Per questo motivo quando tornando da fuori troviamo il nostro appartamento a soqquadro avvertiamo una sensazione che somiglia a un dolore fisico.

I furti, soprattutto quelli compiuti nelle abitazioni private, sono di nuovo in crescita esponenziale dopo anni di numeri al ribasso e rappresentano un problema molto difficile da risolvere. I dati che riguardano il nostro Paese sono particolarmente allarmanti.

Sarebbero circa 520 al giorno gli appartamenti a cui ladri e malviventi fanno visita, un numero che spaventa e che ci obbliga a fare delle profonde e attente riflessioni. Perché a quanto pare la principale via d’ingresso alle abitazioni dei ladri sono le finestre.

Ebbene sì, addirittura in oltre l’80% dei furti in appartamento i malviventi entrano attraverso gli infissi e solo il 18% tramite la porta d’ingresso dell’appartamento. C’è in particolare un determinato tipo di finestra che agevola il lavoro dei ladri.

Furti negli appartamenti, è tutta colpa delle finestre? Scopriamo il perché

Si tratta della cosiddetta finestra a battente, la cui apertura e chiusura è caratterizzata da un meccanismo fatto con delle cerniere situate su uno dei lati verticali dell’anta stessa. L’infisso a battente è molto diffuso soprattutto perché il suo utilizzo è quanto mai semplice.

C’è però un problema collaterale: proprio a causa della facilità d’uso di questo meccanismo le finestre a battente sono facilmente esposte all’assalto dei ladri che ne approfittano per introdursi piuttosto facilmente nel nostro appartamento.

Furti in appartamento, come proteggersi dai ladri: ecco i rimedi migliori

La prima contromisura da prendere consiste nel chiudere sempre e comunque qualsiasi finestra della nostra casa ogni qualvolta stiamo per uscire, anche se si tratta di un servizio veloce e solo per pochi minuti. In secondo luogo è opportuno evitare l’installazione di finestre a battente.

Viceversa alcuni infissi sono un eccellente alleato contro i tentativi dei ladri di entrare in casa. Le finestre in questione dispongono di una maniglia con la chiave che i ladri trovano in genere molto complicato aprire e se non riescono ad aprirle in pochi secondi sono anche più inclini a scappare via senza ulteriori tentativi. Infine esistono degli ottimi vetri di sicurezza, protetti da particolari pellicole antifurto.