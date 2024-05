Salta il Roland Garros: il tennista italiano si ritira all’ultimo minuto | Peggiorate le sue condizioni fisiche

Sta per iniziare il Roland Garros, quello che per tutti è il campionato del mondo sulla terra battuta. C’è delusione tra i tifosi italiani

L’attesa dei tifosi e degli appassionati di tennis sta per finire. Tra qualche ora avrà inizio uno dei tornei più prestigiosi dell’anno, gli Open di Francia. I campi del Bois de Boulogne a Parigi ospitano il Roland Garros, l’appuntamento più importante sulla terra battuta.

Al grande evento parigino non mancherà nessuno dei tennisti più forti del mondo, tutti in campo con l’obiettivo di conquistare il trofeo che ogni anno si assegna al vincitore del torneo. Vale la pena ricordare che l’anno scorso a vincere è stato il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic.

Le speranze dei tifosi italiani sono riposte soprattutto su Jannik Sinner, attuale numero due del ranking Atp. Il ventiduenne altoatesino è stato protagonista di una prima parte di stagione a dir poco straordinaria, coincisa con il trionfo agli Australian Open.

Purtroppo però due settimane fa Sinner ha accusato un infortunio non proprio banale, un problema all’anca che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia a Roma, il torneo a cui mai e poi mai avrebbe voluto mancare.

Roland Garros, doccia fredda per il tennis italiano: l’annuncio ufficiale spiazza i tifosi

Per fortuna dieci giorni di riposo sono bastati a Sinner per risolvere l’infiammazione all’anca: un vero e proprio sospiro di sollievo per i tifosi italiani e soprattutto per il fuoriclasse di San Candido che ha recuperato e sarà in campo al Roland Garros.

Niente da fare invece per un altro tennista azzurro, Matteo Berrettini. L’atleta romano non riesce più a mantenere un’adeguata condizione fisica per un certo periodo di tempo. E così dopo aver dato forfait agli Internazionali d’Italia, ha comunicato la rinuncia al torneo parigino.

Roland Garros, niente da fare per Matteo Berrettini: ecco quando tornerà in campo

Attraverso il suo profilo Instagram l’ex finalista di Wimbledon ha infatti annunciato, con enorme rammarico, di non poter prendere parte all’evento più importante dell’anno sulla terra rossa. Una vera disdetta per Berrettini che ha dato appuntamento a tutti per la stagione sull’erba.

Il tennista ha sottolineato: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza” . Attesa quindi che diviene più lunga.